Pompeo bo prvi ameriški državni sekretar, ki bo obiskal Golansko planoto. Gre za novo proizraelsko gesto administracije odhajajočega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Lani je Trump v nasprotju z ostalo mednarodno skupnostjo tudi priznal izraelsko suverenost nad Golansko planoto. Pompeo je danes izpostavil, da je bilo to "zgodovinsko pomembno dejanje in zgolj priznanje realnega stanja".

Pompeo je po srečanju z Netanjahujem prav tako napovedal še dodatno krepitev proizraelske politike. Napovedal je, da bodo palestinsko gibanje BDS v Washingtonu označili kot antisemitsko.

To gibanje se sicer zavzema za bojkot izraelskih izdelkov, narejenih na zasedenih ozemljih, predvsem pa za to, da bi preostala mednarodna skupnost tudi na ta način prisilila Izrael k spoštovanju mednarodnega prava in mednarodnih dogovorov. Pri tem pa se zavzema tudi za mednarodno izolacijo Izraela zaradi njegovega ravnanja s Palestinci.

"Takoj bomo začeli odkrivati organizacije, ki sodelujejo v sovražnih ravnanjih BDS, in umaknili ameriško vladno podporo tem organizacijam," je napovedal Pompeo. "Želimo biti z vsemi tistimi državami, ki imajo gibanje BDS za rakasto tvorbo," je dodal.

Izrael je BDS že pred leti označil za strateško grožnjo in ga obtožuje antisemitizma. Leta 2017 so v Izraelu sprejeli tudi zakon, da lahko prepovejo vstop tujcem, ki imajo povezave s tem palestinskim gibanjem.

Aktivisti in podporniki tega gibanja na drugi strani odločno zavračajo obtožbe. Pozive k embargu pa primerjajo z gospodarsko izolacijo, ki je pomagala pri padcu režima apartheida v Južni Afriki.

Pompeo sicer med svojim predvidoma zadnjim obiskom Izraela in Bližnjega vzhoda po porazu Trumpa na volitvah razburja Palestince tudi z napovedanim obiskom judovske naselbine na zasedenem Zahodnem bregu. Tudi to bo prvi obisk kakega ameriškega državnega sekretarja na tem območju.

Obiskal bo vinsko klet Psagot blizu Ramale, kjer so po njem imenovali tudi eno svojih vin. Še pred njegovim prihodom se je ob vhodu na območje zbrala množica več deset palestinskih protestnikov, ki so na izraelske stražarje metali tudi kamenje, poroča AFP.

Na programu ima sicer tudi srečanje s palestinskimi voditelji, ki so močno razočarani nad Trumpovo administracijo in njegovo izrazito Izraelu naklonjeno politiko.