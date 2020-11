Kot so danes za STA povedali na slatinski občini, so jim na ministrstvu pojasnili, da tudi odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oz. prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom določa, da omejitve iz odloka ne veljajo za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.

Po oceni ministrstva tako ni ovir za izvedbo referenduma z vprašanjem: Ali ste za to, da se uveljavi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za degradirano območje starega mizarstva? Temu mnenju sta se pridružila tudi notranje ministrstvo in Državna volilna komisija.

Stališče Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki kot sicer nepristojno telo izvedbo referenduma odsvetuje, je treba po mnenju ministrstva razumeti kot splošno priporočilo v primeru, ko zakonodaja občinskim organom dopušča arbitrarno odločitev, ali bo nek dogodek izvedla ali ne.