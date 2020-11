Tako kot smo napovedali prejšnji teden, tokrat objavljamo prvi kupon, s katerim lahko sodelujete v naši tradicionalni akciji Božičnica Nedeljskega in si tako morda pridobite darilno kartico s 30 evri za nakupe v Lidlovih prodajalnah. Osrečili bomo kar dvesto nagrajencev, kar seveda ni mačji kašelj, a kljub temu je sodelovanje potrebno, saj kot pravijo: brez nič ni nič.

Morda se bo tokrat sreča nasmehnila prav vam. Kupon bomo objavili štirikrat, torej še v treh številkah Nedeljskega dnevnika. Ne spreglejte ga! Vaša naloga je povsem enostavna.

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki iz časnika Nedeljski dnevnik izrežejo kupon, izpolnijo osebne podatke (ime in priimek, naslov, kraj bivališča, telefon) ter kupon pošljejo najpozneje do 14. 12. 2020 do 10. ure na naslov Dnevnik, d. d., p. p. 38, 1001 Ljubljana, s pripisom »Božičnica Nedeljskega«. Vsi podatki morajo biti izpolnjeni z velikimi tiskanimi črkami in čitljivo pisavo. Posameznik lahko sodeluje v žrebanju z več pravilno izpolnjenimi kuponi. Pozor, veljajo samo originalni kuponi! Fotokopij kuponov ne bomo upoštevali. Kuponi bodo objavljeni v Nedeljskem dnevniku, in sicer 18. in 25. novembra ter 2. in 9. decembra 2020.

Žrebanje bo potekalo 14. decembra 2020 ob 12. uri na sedežu družbe Dnevnik, d. d. Opravila ga bo tričlanska komisija v sestavi, ki jo bo določil organizator nagradnega žrebanja. Komisija bo med samim žrebanjem ugotavljala veljavnost sodelujočih glede na pogoje sodelovanja.

Med vsemi prejetimi pravilno izpolnjenimi kuponi bo izžrebanih 200 nagrajencev, ki bodo prejeli vrednostno kartico Lidla Slovenija z naloženo vrednostjo 30 evrov. Nagrajenci nagradne igre bodo določeni z metodo žreba. V okviru nagradne igre je lahko posameznik nagrajen samo enkrat, nagrade pa ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado ali gotovino. Nagrada tudi ni prenosljiva na tretjo osebo.

Imena nagrajencev bodo objavljena 16. 12. 2020 v Nedeljskem dnevniku in na spletni strani www.dnevnik.si/pravila in pogoji. Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.

Najbolje je torej, da kupon čim prej nalepite na dopisnico ali pa ga zapakirate v kuverto in pošljete na naš naslov. Do žrebanja je resda še čas, a ker ta hitro teče, se bo slab mesec dni obrnil, kot bi mignil. (mč)