Zagrebški kriminalisti iščejo osebo, ki je z modro barvo na več razstavljenih plakatov narisala ustaški simbol, črko U ter napisa "NDH" in "Smrt srbskim zločincem", so sporočili z zagrebške policijske uprave. Fotografije uničenih plakatov so objavili na strani zagrebškega botaničnega vrta na Facebooku.

Eden od avtorjev razstave, zagrebški oblikovalec z ameriškim naslovom Mirko Ilić, je za današnji Jutarnji list povedal, da ne gre zgolj za vandalizem, temveč je uničenje plakatov povezal z neonacizmom. Kot je dodal, ni prvič, da so bili uničeni plakati razstave o strpnosti, ki je od leta 2017 prepotovala številna mesta, od Benetk do Turčije.

"V Ljubljani je bil uničen plakat v arabskem jeziku, na katerem je pisalo 'Ne se bati tistega, česar ne poznate'. Tudi na Slovaškem je bilo uničenih deset plakatov in razstavo so nato preselili v cerkev, da bi jo rešili," je spomnil Ilić. Poudaril je, da so plakate uničevali samo v državah vzhodne Evrope, bile pa so tudi države in mesta, ki razstave sploh niso dovolili.

Avtorji razstavljenih plakatov v okviru mednarodne potujoče razstave Strpnost v Zagrebu so nekateri najbolj znani grafični oblikovalci, kot so Milton Glaser, Angie Wang in Brad Holland. Gre za izobraževalni in kulturno-umetniški projekt, v okviru katerega so oblikovalci s svojim vizualnim sporočilom simbolizirali strpnost ter izpisali besedo toleranca v svojih jezikih. Sporočilo razstave je sprejemanje drugih ljudi, ne glede na njihovo narodnost, vero, spolno usmerjenost, jezik, veroizpoved in navade.

Organizatorji zagrebške razstave so napovedali, da bodo zamenjali uničene plakate. Razstava bo na ogled do 16. decembra.