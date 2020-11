Na Primorskem bo pretežno jasno, drugje megleno

Danes bo na Primorskem in v višjih legah nad okoli 700 metri pretežno jasno, drugje bo megla ali nizka oblačnost, ki bo vztrajala večji del dneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.