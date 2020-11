Novi koronavirus je v desetih mesecih zakrivil smrt več ljudi v ZDA kot pa kapi, samomori in prometne nesreče skupaj.

Guvernerji zveznih držav in župani se z novim izbruhom pandemije spopadajo z raznimi ukrepi. Prebivalci Clevelanda so dobili ukaz, naj ostanejo doma, v New Yorku od danes spet zapirajo šole, obvezno uporabo mask pa uvajajo tudi nekateri republikanski guvernerji, ki so se temu doslej po vzgledu predsednika Donalda Trumpa upirali.

Povprečje mrtvih na dan je v zadnjem tednu naraslo na 1176, kar je več kot v dveh najbolj prizadetih državah takoj za ZDA Indiji in Braziliji skupaj. Na dan se s koronavirusom v ZDA povprečno okuži 158.000 ljudi.

Najbolj je prizadet srednji zahod ZDA, na vrhu pa so Severna Dakota, Južna Dakota, Wisconsin, Iowa in Nebraska. Razen Wisconsina so to države, ki jih prvi val spomladi ni huje prizadel.

V sredo je dnevni rekord z novimi primeri postavil Illinois, kjer so odkrili 15.433 okužb, dosedanji rekord pa je imela Florida s 15.300 primeri v juliju.

New York ima še vedno največje število mrtvih od vseh držav. Velika večina od 33.000 smrtnih primerov se je zgodila do konca pomladi. Guverner Andrew Cuomo je v sredo poročal o 35 smrtnih primerih in 5294 novih okužbah, ker je 3,4 odstotka vseh testov.

Ker je stopnja pozitivnih testov v tednu dni presegla povprečje treh odstotkov, se je newyorški župan Bill de Blasio odločil, da od danes do nadaljnjega zapira vse javne šole v mestu.

Guverner Cuomo se je v sredo nekaj časa prepiral z novinarji okrog možnosti zaprtja šol in vnašal zmedo, ker ni hotel dati jasnega odgovora. Nato so ga obvestili, da je de Blasio v mestu šole zaprl in Cuomo je temu pritrdil, čeprav za celotno območje države tega ukrepa še ni uvedel.