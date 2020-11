Najbogatejši Slovenci imajo za seboj še eno uspešno poslovno leto, saj se je premoženje stotih najbogatejših povečalo za 147 milijonov. Že sedmo leto zaporedoma prvo mesto na lestvici revije Manager zasedata zakonca Login. Premoženje Ize Sie in Sama Logina se po podatkih revije od lani ni spremenilo in je ocenjeno na 689 milijonov evrov. Do večine svojega premoženja sta prišla leta 2017, ko sta prodala svoje podjetje z razvedrilnimi mobilnimi aplikacijami Outfit7. Posel, ki sta ga sklenila s kitajskim holdingom United Luck Group, je bil vreden milijardo dolarjev. Čeprav je šlo za izjemno uspešno prodajo in se je zdelo, da je bila opravljena v pravem trenutku, pa ob navdušenju uporabnikov in finančnih trgov nad računalniškimi igrami pri reviji Manager ugotavljajo, da bi Outfit7 danes lahko bil vreden dvakrat ali celo trikrat več.

Zakonca Login sta po uspešni prodaji svoj denar preusmerila v družinsko dobrodelno organizacijo, ki se ukvarja z globalnimi okoljskimi problemi. V zadnjem času naj bi denar vlagala v rešitve za brezmesno prehranjevanje, njun kapital pa je mogoče najti tudi na trgu nepremičnin.

Prvo spremembo na letošnji lestvici opazimo na petem mestu. Na njem se sedaj nahaja Damian Merlak , ki je svoje premoženje povečal za 19 odstotkov in naj bi si po novem lastil 149 milijonov evrov. Merlak se je na lestvici povzpel za tri mesta, saj je lani že zasedal osmo mesto. Preostali člani v elitni deseterici so še Igor Akrapovič (139 mio., 6. mesto), Tatjana in Albin Doberšek (123 mio., 7. mesto), Franc Frelih (123 mio., 8. mesto), ki so bili del elitne druščine že v letu 2019, novi imeni pa sta na devetem mestu družina Šešok (120 mio.) in na desetem mestu Tone Strnad (118. mio). Največjo izgubo je med najbogatejšimi tako utrpel Joc Pečečnik , ki se je še lani nahajal na petem mestu.

V gospodarsko zahtevnem letu pričakovano ni prišlo do velikih sprememb na lestvici. Zlasti v samem vrhu najbogatejših praktično ni sprememb. Tako na drugem mestu še vedno najdemo Sandija Češka in njegovo partnerico Livijo Dolanc . Glavnino njunega 345 milijonov vrednega premoženja predstavlja kupnina 55-odstotnega deleža v Studiu Moderna. Imata pa večinska lastnika Sudia Moderna za seboj zelo uspešno leto. Po zaslugi izjemne prodaje ležišč v ZDA sta svoj zaostanek za Loginoma v enem letu zmanjšala za približno 50 milijonov. Na tretjem mestu je z oceno 210 milijonov še en nekdanji tesni sodelavec zakoncev Login Marko Pistotnik . Ta je do svojega premoženja tudi prišel s prodajo podjetja Outfit7, saj je bil njegov soustanovitelj, tudi ocena njegovega premoženja pa je v letu 2020 mirovala. Na četrtem mestu se tudi letos nahaja družina Lah , ki pa je v letu utrpela triodstotno izgubo. Njeno premoženje je po novem ocenjeno na 164 milijonov evrov.

Največji preskok uspel Juretu Knezu (Dewesoft), Dončića še ni na lestvici

Med vsemi bogataši ima za seboj najbolj uspešno leto Jure Knez, ki je največji lastnik trboveljskega podjetja Dewesoft. Njegovo vrednost so novinarji Managerja podvojili in sedaj znaša 73,8 milijonov evrov. Kneza to uvršča na 19. mesto lestvice najbogatejših in se je v enem letu povzpel za 22 mest. Pri Managerju še napovedujejo, da se uspešnost podjetja in posledično tudi njegova rast dobička tu še ni ustavila in mu napovedujejo nov veliki skok tudi v prihodnjem letu. Na letošnji lestvici je sicer tudi šest novincev, ki se po novem lahko pohvalijo, da spadajo med najbolj bogate Slovence. Med njimi sta tudi športnika Goran Dragić (51,4 mio.) in Anže Kopitar (31,5 mio.), novi člani elite pa so še Uroš Korže, večinski lastnik proizvajalca kmetijske mehanizacije SIP Šempeter, družina Moškotevc, ki se ukvarja z gradbeništvom in uvozom pijač (VOC Ekologija in Ahac), izkušeni podjetnik in vlagatelj Boštjan Marovt (Metro) ter izdelovalec vrat Roman Pirnar.

Ker sta se na lestvici prvič pojavila športnika Kopitar in Dragić, se je takoj pojavilo tudi vprašanje, kje se nahaja Luka Dončić. Mladi slovenski košarkar se zaenkrat nahaja na lestvici mladih milijonarjev, ocena njegovega trenutnega premoženja pa znaša 16,5 milijona. Najverjetneje pa se bo ime Luka Dončić prvič na lestvici sto najbogatejših Slovencev pokazalo prihodnje leto, ko bo njegova bruto letno plača znašala 10,2 milijona in bo v oceno premoženja vstopila tudi petletna pogodba s podjetjem Nike, ki je težka 100 milijonov dolarjev. Poleg Dončića pri Managerju izpostavljajo še enega mladega milijonarja. In sicer gre za Marka Grgurovića, ki je do 15 milijonov prišel v zgolj dveh letih, pridobil pa si jih je z razvojem računalniške igre Mordhau.