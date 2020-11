Pol meseca je minilo od ameriških volitev, ekipa predsednika Donalda Trumpa pa nadaljuje očitno precej brezupne poskuse, da bi preprečila potrditev rezultatov in zmage demokrata Joeja Bidna. V več ključnih zveznih državah tako še potekajo poskusi tožb na sodiščih in ponovno preštevanje glasov, Trump zavrača sodelovanje z Bidnovo ekipo in ji ne pusti do zveznih sredstev za pripravo na prenos oblasti, obenem pa odpušča člane vlade, katerih ravnanje mu ni po godu.

V Wisconsinu ima Trumpova ekipa možnost zahtevati ponovno štetje glasov, ker za Bidnom zaostaja samo za 0,62 odstotne točke ali za 20.470 glasov. Vendar bi morala pokriti vse stroške štetja, ki znašajo 7,9 milijona dolarjev. Zato so se odločili zahtevati ponovno štetje samo v dveh velikih, zelo demokratom naklonjenih okrožjih in za to odšteli tri milijone dolarjev.

V Pensilvaniji, kjer Trump zaostaja za 1,2 odstotne točke ali dobrih 82.000 glasov, je pred sodnika v predsednikovem imenu po dolgem času stopil njegov odvetnik Rudy Giuliani. Na zaslišanju je zahteval prepoved potrditve rezultatov v vsej zvezni državi, rekoč, da se je 3. novembra zgodila »razširjena, vsedržavna volilna prevara«. Zvezni okrožni sodnik je zahteval dokaze, a jih ni dobil, zato je zahteval pisne vloge. Predstavnik več pensilvanskih volilnih okrožij Mark Aronchick pa je po poročanju Reutersa dejal, da Giuliani živi v »fantazijskem svetu«.

V Georgii, kjer Biden vodi za 0,3 odstotne točke ali dobrih 12.000 glasov, ročno preštevajo vse glasovnice še enkrat. Ob tem so ugotovili, da jih 2500 v prvotnem štetju niso upoštevali. Te so nekoliko zmanjšale prednost demokrata.

V Michiganu pa republikanska predstavnika volilnega odbora v največjem, večinsko demokratom naklonjenem okrožju območja Detroit nista hotela potrditi rezultatov, sklicujoč se na volilne prevare. Ta poteza je zelo odmevala in po nekaj urah sta si premislila, odbor pa je zmago Bidna tam potrdil soglasno.