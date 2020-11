Poslanci državnega zbora (DZ) so dokončali obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti in jih po pričakovanjih potrdili. Državni proračun za leto 2021 glede na sprejeti proračun iz novembra lani povečuje proračunsko porabo za približno tri milijarde evrov ali 28,8 odstotka na 13,47 milijarde evrov, medtem ko se na strani prihodkov prihodnje leto pričakuje 10,72 milijarde evrov, kar je 3,5 odstotka manj kot je bilo načrtovano lani.

Leta 2022 naj bi se v proračun steklo 11,01 milijarde evrov, odhodkov pa naj bi bilo za 12,6 milijarde evrov, kar je 870,6 milijona evrov manj od izdatkov, ki so bili predvideni v lanskem predlogu sprememb proračuna 2021. Proračunski primanjkljaj naj bi se z letošnjih 4,2 milijarde evrov prihodnje leto znižal na 2,7 milijarde evrov, leta 2022 pa na na 1,6 milijarde evrov.

Šircelj: Toliko ni Slovenija še nikoli investirala

Predsednik vlade Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj sta v torek ob predstavitvi proračunov poslancem izpostavila predvsem rast sredstev za investicije, ob tempa opozorila, da bodo pomembno vlogo igrala evropska sredstva, tako iz sklada za okrevanje in odpornost kot tudi iz naslednjega sedemletnega finančnega okvira EU. Za investicije sta v vsakem od prihodnjih dveh let predvideni približno dve milijardi evrov sredstev, ki bosta namenjeni predvsem za zdravstvo, socialo, okolje in prometno infrastrukturo. Proračun vsebuje tudi sredstva v skupni višini kar 350 milijonov evrov za investicije v občinah. »Ob padcu potrošnje prebivalstva v letu 2020 smo povečali potrošnjo države. Predloga proračunov za prihodnji dve leti sta investicijska, na drugi strani pa skrbita za blaginjo ljudi,« je povedal finančni minister, in dodal, da tako veliko Slovenija do zdaj še ni investirala.

Za financiranje odhodkov, povezanih s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa, je Slovenija povečala zadolževanje, pri čemer pa tako Janša kot Šircelj poudarjata, da dolg države ostaja pod povprečjem EU. Delež dolga v BDP naj bi se z letošnjih 82,4 odstotka do leta 2022 znižal na nekaj nad 79 odstotkov. Ker ostajajo razmere negotove, je vlada predvidela tudi dovolj veliko proračunsko rezervo. S tem bo mogoče vsaj delno ublažiti posledice krize in padec BDP, je prepričan Šircelj.