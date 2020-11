Soočenje predsedniških kandidatov za vodenje Atletske zveze Slovenije, ki ga je včeraj na daljavo organizirala Slovenska tiskovna agencija, je bilo pestro in zanimivo. Vsi štirje kandidati – Klemen Boštjančič, Roman Dobnikar, Peter Kukovica in Stojan Nikolić – so predstavili vizijo predsedovanja zveze s stoletno tradicijo. Včeraj smo poročali o razdvojenosti članov upravnega odbora trenutnega vodstva AZS, kar je bila rdeča nit soočenja. Spomnimo, da bo volilna skupščina v četrtek, 26. novembra.

Številni skupni pogledi Stojana Nikolića in Klemna Boštjančiča Povzetek stanja v slovenski atletiki je najbolje strnil Stojan Nikolić. »Glede na to, da smo kandidati za predsednika štirje in da vsi poudarjamo, da so nas h kandidaturi vabili tako atleti kot trenerji in klubi, kaže, da je slovenski atletski svet raztresen,« je poudaril Nikolić. »Ves čas poslušam, kdo je komu kaj… Jaz se teh igric ne grem, saj ne želim širiti negativne kampanje. Glede na to, da sem kot predsednik uprave Holdinga Slovenske elektrarne združil štiri doline, verjamem, da bi našel tudi skupno dobro v slovenski atletiki.« Precej skupnih točk v pogledih imata Stojan Nikolić in Klemen Boštjančič. »Trenutna razdvojenost v slovenski atletiki je nedopustna. Razkorak med atletsko zvezo, klubi in upravnim odborom je prevelik. Ob tem, da v upravnem odboru sedijo ljudje, ki imajo atletiko radi. Ponosen sem, da me podpirajo tako izvrstni nekdanji atleti, kot so Brigita Bukovec, Primož Kozmus in Sašo Apostolovski,« poudarja predsednik uprave Save, d.d., ki bi v dvigu po mnenju vseh podhranjenega proračuna AZS stavil na produkte. Predvsem otroške atletike, na podlagi katere je po Boštjančičevih besedah slovaška zveza stoodstotno povišala proračun.

Kukovica v bran Mikužu Nekdanji predsednik slovenske atletike v dveh mandatih od leta 2005 do 2012 Peter Kukovica je bil včeraj bolj neposreden kot doslej, čeprav, kot pravi, vseh adutov ni stresel iz rokava in jih bo čez natanko teden dni na volilni skupščini. Romanu Dobnikarju je naštel številne pomanjkljivosti delovanja AZS, med drugim mu je očital preveč stroškov za delovanje zveze in ga opomnil, da je ob začetku svojega mandata obljubljal višja finančna sredstva, kot jih kaže trenutno stanje. »Prepričan sem, da bi morali imeti v upravnem odboru tudi kakšno žensko. V primeru mojega predsedovanja gotovo ne bo izostala. Kot tudi ne vključitev več nekdanjih atletov, ki so uspešni na gospodarskem področju,« poudarja Peter Kukovica. Medtem ko so se trije kandidati predstavili kot apolitični, je bil v mlajših letih, zdaj ne več, na lokalnem področju v Komendi kot član politične stranke SD aktiven Roman Dobnikar. Dobnikar je bil med kandidatskimi tekmeci najbolj občutljiv za Kukovico, močno pa mu gre v nos tudi dolgoletni kranjski funkcionar Dušan Prezelj. »Znotraj slovenske atletike so številni funkcionarji, na katere sem ponosen. Strokovni svet bi razširil, da Vladimir Kevo v njem ne bi bil osamljen. Lahko pa javno povem eno ime, s katerim nikoli ne bi sodeloval. To je nekdanji dolgoletni funkcionar Boris Mikuž, ki se na terenu kaže s Kukovico,« je tekmecu vrgel kost Roman Dobnikar in Kukovico povabil, da ga lahko predlaga za katero od funkcij v evropski atletiki. Kukovica je ostal tiho, na naše novinarsko vprašanje pa se odločno potegnil na stran Borisa Mikuža.