V ZDA dnevno število smrti zaradi koronavirusa naraslo na najvišjo raven od maja

V ZDA je v torek zaradi covida-19 umrlo 1707 ljudi, kar je največ od maja, kažejo podatki ameriške univerze Johnsa Hopkinsa Okužbe in smrti naraščajo naprej. Doslej so v ZDA potrdili skoraj 11,4 milijona okužb z novim koronavirusom in 249.000 mrtvih. To je največ od vseh držav na svetu.