Na območju PU Celje so v torek dvema nasilnežema izrekli ukrep prepovedi približevanja, oba bodo tudi ovadili. Tudi na Gorenjskem so samo v torek prejeli dve prijavi zaradi družinskega nasilja. Eden od osumljenih se je nad člani družine izživljal dalj časa. Ne mine dan, da policisti ne bi poročali o nasilju v družini.

»Policija ima ničelno toleranco do nasilja, prav tako spodbuja vse, da ga ob zaznavi tudi sami prijavijo, da se zaščiti žrtev in obravnava nasilneža. Krog nasilja, v katerem se znajde žrtev, se namreč nikoli ne prekine sam od sebe. Zato apeliramo na žrtve, da najdejo svojo notranjo moč, poiščejo pomoč in podajo prijavo. Policisti bomo vedno storili vse za zaščito žrtve tudi v teh kriznih časih in bomo ukrepali zoper storilca. Skupaj s centri za socialno delo in nevladnimi organizacijami bomo pomagali žrtvam, da živijo življenje brez nasilja,« je sporočil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj.

Prijavo o nasilju lahko vloži vsakdo: žrtev, otrok, priča, znanec, sosed, sodelavec, CSD, nevladne organizacije in podobno. V splošnem pa še vedno nasilje v družini največkrat prijavi žrtev sama. Oblike nasilja, ki ga doživljajo žrtve, so pogosto prepletene in se tudi v teh časih ne spreminjajo. Nasilje je torej tako psihično kod fizično, spolno, ekonomsko ali pa gre za zanemarjanje.

Spolno nasilje kot tabu Spolne zlorabe predstavljajo najhujšo obliko kršenja otrokovih pravic, obenem pa je spolno nasilje tudi najbolj tabuizirana oblika nasilja, saj se najpogosteje odvija v otroku domačem okolju, pa je ob evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo opozorila ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič. Žrtve namreč večinoma zlorabijo njihovi domači, ki naj bi jih imeli najbolj radi. Otroci pa se zaradi groženj storilca, sramu, krivde ali strahu bojijo spregovoriti o stvareh, ki se jim dogajajo, je še dodala ministrica. Svet Evrope pa je poudaril tveganja, ko otroci delijo lastne fotografije in posnetke. Podatki Europola iz leta 2018 namreč kažejo, da je eno izmed štirih eksplicitnih fotografij, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok in kroži po spletu, ustvaril otrok. Starost otrok se znižuje. Generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić je opozorila, da otroci fotografije ustvarijo, ne da bi pomislili, da jim lahko te slike nekoč uidejo izpod nadzora. pk, sta