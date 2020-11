V neposredni bližini stanovanjske soseske Bratovševa ploščad bo Mestna občina Ljubljana trenutno brezplačno parkirišče preuredila v plačljivo. Gre za parkirišče v Komanovi ulici, nasproti parkirišča trgovine Tuš. Svoje soglasje k tej spremembi je v ponedeljek že dal ljubljanski mestni svet.

Kot je na seji mestnega sveta pojasnila podsekretarka na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet Jasna Tušar, bodo uporabniki za prvi dve uri parkiranja plačali 0,60 evra, nato pa za vsako nadaljnjo uro parkiranja dodatnih 0,60 evra. Parkirišče bo obratovalo od ponedeljka do nedelje in tudi ponoči, ko bo veljala enotna tarifa 1,80 evra na noč. Tušarjeva je povedala, da bo del parkirnih mest namenjen mesečnemu najemu, za katerega bo treba odšteti 25 evrov.

Ko bo parkirišče urejeno za potrebe plačljivega režima, ga bo občina predala v upravljanje javnemu podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice. Po ocenah podjetja bodo z novimi plačljivimi parkirnimi površinami mesečne prihodke povečali za 750 evrov oziroma za 9000 evrov na leto.

Velja spomniti, to je že drugo parkirišče v bližini stanovanjske soseske Bratovševa ploščad, ki ga je občina v zadnjih letih spremenila v plačljivo. Parkirišče, ki so ga poimenovali Slovenčeva, so urejali v poletnih mesecih leta 2018, javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice pa je parkirnino začelo zaračunavati s 1. septembrom istega leta.

Zanimanja za nakup ali najem parkirnega prostora ni bilo

Na ljubljanski občini smo lani spraševali, ali imajo kakšne načrte, kako bi bolj celovito pristopili k reševanju problematike pomanjkanja parkirnih prostorov na območju Bratovševe in Glinškove ploščadi. Takrat so pojasnili, da je »prostor zelo gosto pozidan in prostora za ureditev novih parkirnih površin ni na voljo«. Kot predlog za rešitev zagate so na občini predlagali gradnjo parkirne garaže v Čerinovi ulici severno od Bratovševe ploščadi. »To območje je le nekaj korakov stran od stanovanjskih objektov in bi po naši oceni uspešno zagotovilo ureditev parkiranja na širšem območju,« so povedali na občini.

Dodali so, da je četrtna skupnost Posavje septembra 2018 v vse poštne nabiralnike na Bratovševi ploščadi, Mucherjevi ulici in Glinškovi ploščadi dostavila anketo z obvestilom o potencialni ureditvi parkirnega objekta in možnosti nakupa oziroma najema parkirnega prostora. Četrtna skupnost je po podatkih občine raznesla 2800 letakov, a je do konca meseca je interes za nakup ali najem parkirnega prostora izrazilo zgolj 25 stanovalcev. »Prejeti rezultati žal niso izkazali upravičenosti gradnje parkirnega objekta,« so sklenili na občini.