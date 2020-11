Nemška policija je prejšnji teden med kriminalnim početjem zalotila dvojico, ki so jo povezovali z več razstrelitvami bankomatov v deželi Baden-Württemberg. Tokrat je bil tarča bančni avtomat v Erligheimu. V prostor sta prinesla plinski jeklenki, s pomočjo katerih sta nameravala sprožiti eksplozijo in se dokopati do denarja. Še pravočasno so ju ustavili policisti. Čeprav je bila njuna situacija brezizhodna, se nista hotela predati. Eden se je z dolgim izvijačem v roki zagnal v uniformiranca, odjeknili so streli iz policijskega orožja, napadalec je padel in še na kraju umrl. Drugi osumljenec se je pognal v beg, a ni prišel daleč. Prostost so mu odvzeli nedaleč stran.

Med korono ni napadov

Kako pa je z razstreljevanjem bankomatov pri nas? Tik pred začetkom koronakrize, 5. marca, je okoli 3. ure počilo v Kuzmi na Goričkem. Neznanci so s pomočjo plina razstrelili bankomat, odtujili denar in pobegnili s kraja. Kolikšen plen so odnesli, policija ni sporočila. Razkrila je zgolj to, da so kriminalci na bankomatu, objektu in avtomobilu, ki je bil parkiran v bližini, povzročili za okrog 50.000 evrov škode.

Zaščitni ukrepi za preprečevanja širjenja novega koronavirusa so očitno imeli pozitivni učinek na »zdravje« slovenskega omrežja bančnih avtomatov: število nasilnih vlomov je občutno upadlo. Policijske statistike so zadnjo veliko tatvino bančnega avtomata zabeležile 30. junija v Postojni. Storilci so z mehanskim orodjem najprej vlomili v zgornji del bankomata, nato so uporabili še specialne računalniške pripomočke za krajo gotovine (t. i. jackpotting). Z denarjem v torbi so pobegnili neznano kam.