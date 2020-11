Republikanski člani predstavniškega doma so si staro vodstvo za nov mandat potrdili že v torek zvečer. Vodja manjšine bo še naprej kalifornijski sodržavljan PelosijeveKevin McCarthy, položaje pa so ohranili tudi vsi, ki so po rangu za njim.

Pred volitvami takšnega razpleta ni nihče pričakoval, saj so ankete napovedovale, da bodo demokrati povečali svojo večino, ki so jo osvojili na vmesnih volitvah 2018. Republikanci v predstavniškem domu so bili povsem na strani predsednika ZDA Donalda Trumpa in čeprav je ta volitve izgubil, je njegova politika dobila potrditev v uspehu republikancev na volitvah v predstavniški dom.

Demokrati so na volitvah v predstavniški dom utrpeli poraz, saj so izgubili najmanj osem sedežev, vendar jim je vseeno uspelo obdržati večino in nadzor nad delom vseh odborov ter oblikovanjem agende.

Po zadnjih podatkih imajo demokrati v 435-članskem predstavniškem domu od 218 potrebnih sedežev za večino najmanj tri več, republikanci pa so prišli do najmanj 209 sedežev. Nekaj tesnih tekem še ni odločenih, vendar pa to na odločitev o večini več ne vpliva.

Zaradi poraza so analitiki pričakovali možnost boja za oblast znotraj demokratske kongresne delegacije, vendar pa ga ni bilo. Kdo bo imel večino vs senatu pa bo odvisno od drugega kroga senatnih volitev v Georgii. Demokrati bi morali dobiti oba sedeža, republikancem je dovolj le ena zmaga. Te volitve so zaradi tega sedaj postale tako pomembne kot predsedniške.