predsednik slovenske vlade Janez Janša je včeraj pisal voditeljem EU in v pismu med drugim ponovil svojo staro trditev, da smo bili v Sloveniji leta 2014 »priča ukradenim volitvam s pomočjo drastične zlorabe državnih ustanov«. To je izrekel že velikokrat, med drugim v pomembnih mednarodnih pogovorih. V času, ko naj bi bile gospodu Janši ukradene volitve, ste bili predsednik države. Kot predsednik Republike Slovenije ste dolžni delovati povezovalno in v tem okviru varovati tudi načela demokracije in pravne države. Če je trditev gospoda Janše, da so bile volitve leta 2014 »ukradene s pomočjo drastične zlorabe državnih ustanov«, resnična, je to zelo težko popravljiv udarec demokraciji in pravni državi ter zelo resna grožnja mirnemu sožitju v skupni državi. Zato vas prosim, da v skladu s svojimi pristojnostmi javno odgovorite:

1. Ali ocenjujete, da so bile državnozborske volitve 2014 ukradene, in če so bile, ali je pri tem prišlo do zlorabe državnih ustanov?

2. Kaj ste oziroma boste kot predsednik države storili, da državljani Republike Slovenije izvemo vso resnico o tem dogajanju, ter kakšne ukrepe boste predlagali pristojnim organom Republike Slovenije, da se ugotovijo morebitni krivci in odpravijo posledice te »kraje«?

Ker dobiva zgodba o »kraji volitev« v Sloveniji mednarodne razsežnosti in zaradi nje trpita mednarodni ugled in verodostojnost države, ne nazadnje verodostojnost naše zavezanosti vladavini prava, vas prosim oziroma pozivam, da o svojem stališču do tega zavrženega dogajanja – oziroma do zavrženih trditev o takšnem dogajanju, če so te neresnične – obvestite tako slovensko kot mednarodno javnost.

Slovenija je v zadnjem času zaradi nekaterih neodmerjenih, da ne rečem skrajno neprimernih izjav in zapisov gospoda Janše deležna v mednarodni javnosti neprijetne pozornosti, kakršne v vseh letih samostojnosti nismo bili vajeni. V času, ko je svet v strahotnem primežu pandemije, ko v strahu čakamo, kakšne bodo gospodarske, socialne, kulturne, splošnocivilizacijske posledice dolgotrajne globalne zdravstvene krize, je še toliko bolj nujno, da Republika Slovenija ohrani v mednarodni skupnosti neomadeževan ugled. Potrebovala ga bo, da bo v partnerskem sodelovanju z zavezniškimi državami lažje premagovala posledice pandemije. Ne nazadnje ga potrebuje tudi zato, da bo prihodnje leto verodostojno opravila svojo dolžnost predsedujoče v EU. Zato, spoštovani predsednik, sem prepričan, da je skrajni čas za vašo jasno in odločno besedo. Ker če je ne bo, bo nepopravljivo trpel tudi ugled visokega položaja, ki ga zasedate.

Andrej Poznič, Mengeš