Prenagljeni članek

Na Hrvaškem vre. V slovenskem časopisju je izšel članek z naslovom »Sanader v zapor, stranki HDZ milijonska kazen«. Hrvati menijo, da se Slovenci neupravičeno vtikajo v njihove notranje zadeve. Na to temo je anketirani Hrvat izjavil: »Res smo bogata država, ko vidimo, koliko je bilo pokradenega in koliko se še krade. Toda to je naš problem in mi ga bomo reševali, ne pa Slovenci. Oni naj rešujejo svoje podobne primere, saj jih imajo dovolj. Naš vodilni vsaj ne tvita neumnosti kot njihov.«