Čeprav se z označbo brezhrbteničnosti strinjam, pa menim, da gre za zelo enoznačno izjavo, ko egoistično obsojate svojo nekdanjo stranko in očitate njenim članom, da nimajo hrbtenice. Vprašajmo se, kje je izvor te brezhrbteničnosti. Kot se še spomnimo, je vaša stranka nastala na valu protestov. Leta 2012 so izbruhnili splošni protesti proti takratni Janševi vladi zaradi mnogo manj nedemokratičnih metod vladanja kot danes. To ste spretno izkoristili in na valu nezadovoljnega ljudstva leta 2014 ustanovili stranko SMC. Lahko rečemo, da so vas v vrh slovenske politike izstrelili protesti, podobno kot davnega leta 1988 tudi Janšo.

Vaša stranka in vi osebno ste obljubljali marsikaj, od delovanja pravne države, demokracije, socialne enakosti in pravičnosti za malega človeka, javnega zdravstva in tako naprej. S svojim programom ste tedaj premočno zmagali na volitvah in sestavili vlado z močno večino v parlamentu. Ni bilo treba dolgo čakati, ko smo državljani spoznali, da ste nas debelo nategnili. Svoje programske zaveze ste pozabili ter se podali na pot nadaljnjega poglabljanja neoliberalizma in se priklonili predvsem kapitalu na škodo ljudi, ki so vas izvolili.

Toliko o vaši moralni drži, ko ste bili na oblasti. Ko pa pogledamo, kaj danes počnejo poslanci in ministri SMC, se nam dobesedno obrača želodec. Naj navedem samo nekaj primerov, ker v tej rubriki ni dovolj prostora. Ko poslušamo poslanki SMC, Janjo Sluga in Moniko Gregorčič, je njun besednjak enak ekstremistom iz SDS, kot bi poslušali kakšnega Grimsa. Predsednik SMC in podpredsednik vlade Počivalšek pa je očitno zabredel v globok kriminal pri nabavi zaščitne opreme. Zaradi tega ga ima Janša v pesti in ga lahko izsiljuje do nezavesti. Zadnjič me je skoraj vrglo s stola, ko sem poslušal komentar poslanca Gregorja Periča, ko je v zvezi z Janševimi tviti o ameriških predsedniških volitvah izjavil, da je politika včasih tudi kreativna. Kaj reči drugega na tak komentar o Janševem tvitu, ki ga je že poslanec Polnar poimenoval za imbecilnega, kot da je tudi Peričev komentar imbecilen. Simona Kustec pa veselo daje darila z akreditacijo Jambrekovi Novi univerzi kar v sklopu protikoronskih ukrepov…

Spoštovani Miro Cerar, v vaših današnjih izjavah je mogoče zaznati, da se od delovanja članov vaše nekdanje stranke v tej koaliciji distancirate, kot da ne bi imeli nič pri tem. Vprašamo vas, kdo je kadroval te ljudi, ki so po vaših izjavah danes brezhrbtenični, torej po domače koruptivni. Jasno je, da ste glavni avtor teh kadrovanj ravno vi osebno, kot tedanji predsednik SMC. Stari pregovor pravi: »Povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kdo si.« Vi ste torej izbrali te ljudi za najožje sodelavce, zato ne morete zbežati od odgovornosti. SMC in njeni kadri so produkt vaše volje oziroma zrcalna podoba vas osebno. Če so oni brezhrbtenični, ste za to krivi vi, ker ste pred tem že sami izdali svoje volilce, zato so ti poslanci in ministri v vas videli lep zgled. Vi ste s tem kadrovanjem samo prižgali ogenj, ki se je danes razplamtel v pravi moralni požar. Danes vaši nasledniki samo nadaljujejo vašo trasirano pot.

Kljub temu pa menim, da v današnjih kriznih časih ne smemo vreči puške v koruzo. S to koalicijo večina ljudi ne soglaša in se ji javno upira. Vsekakor bo prišlo do preloma, tudi z lokom, če ne drugače. Potem pa do čimprejšnjih volitev, ker s temi »brezhrbteničniki« nam ni rešitve.

Gorazd Cuznar, Črnomelj