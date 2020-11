EU po besedah Petrička ni zgolj interesna skupnost, ampak temelji na vrednotah in načelih. Nenazadnje gre za denar evropskih davkoplačevalcev, je poudaril zunanji minister države, ki skupaj s Poljsko, Madžarsko in Slovaško sestavlja višegrajsko četverico. Dodal je, da trenutna situacija kaže, da ni nujno, da se morajo te države vedno strinjati med seboj.

Izpostavil je še, da je treba čim prej poiskati pot iz tega pat položaja. V nasprotnem primeru bo zaradi recesije, ki je posledica pandemije covida-19, še bolj narasla brezposelnost, njegove beseda povzema dpa.

Madžarska in Poljska sta v ponedeljek na ravni veleposlanikov članic pri EU blokirali ključna dela svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo, in sicer sklep o lastnih virih ter potrditev uredbe o večletnem proračunu. Razlog je njuno nasprotovanje uredbi o pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava, ki so jo članice v ponedeljek potrdile s kvalificirano večino.

Tema dvema državama je posredno podporo izrekel tudi slovenski premier Janez Janša. V pismu evropskim voditeljem se je zavzel za vrnitev k dogovoru o svežnju za spopad s pandemijo covida-19 z julijskega vrha EU. Ocenjuje, da nedavni dogovor med Svetom EU in Evropskim parlamentom o pogojevanju koriščenja sredstev s spoštovanjem vladavine prava spodkopava julijski dogovor.