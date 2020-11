Boeingova letala 737 max so zaradi dveh odmevnih nesreč v Indoneziji in Etiopiji, ki sta skupaj zahtevali 346 življenj, prizemljena od marca 2019, poročajo tuje tiskovne agencije. Preiskave so odkrile, da je nesreči povzročila napaka v računalniškem programu, ki avtomatično uravnava višino leta.

Agencija je sporočila, da so odločitev o ponovnem dovoljenju sprejeli po 20 mesecih celovitega procesa. Pri tem so sodelovali tudi z nekaterimi drugimi nacionalnimi regulatorji.

Boeing je zeleno luč dobil sredi največje krize letalskega sektorja, ki je posledica številnih omejitev za zamejitev pandemije covida-19, posledično pa pada tudi povpraševanje po letalih.

ZDA so prva država, ki je dovolila letenje, po načrtih pa se bo letalo 737 max na nebo vrnilo konec decembra, ko bo poletelo s Floride. Po svetu je sicer prizemljenih skoraj 400 tez letal.

Nesreče je pod drobnogled vzel tudi predstavniški dom ameriškega kongresa, preiskava pa je pokazala, da je ta nesreči letal Boeing 737 max v Indoneziji in Etiopiji kriva vrsta resnih in ponavljajočih se pomanjkljivosti podjetja Boeing in Zvezne uprave za letalstvo. Preiskava odbora za transport je po 18 mesecih odkrila, da je Boeing pogosto sam izvajal nadzorne naloge FAA.

FAA naj bi Boeingu to dovoljevala, ker ni imela zadostnih sredstev, ki naj bi ji jih moral odobriti kongres. Ob pomanjkanju sredstev ni imela dovolj inšpektorjev, zato so nekateri postopki potekali na zaupanje.