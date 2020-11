Aleksander Čeferin o tem, da se bo tako, kot se bo nehal koronavirus, nehal tudi primitivizem v tej državi

»Imamo ravno prav balkanskega in ravno prav zahodnjaškega, kar je odlična kombinacija, odlična geostrateška pozicija. Je pa problem, da smo kronično skregani med sabo in da to povzročajo določeni politiki, ker jim to omogoča obstoj. In je to po moji oceni velika napaka, če je majhna nacija tako brutalno skregana, pravzaprav zaradi bolj ali manj bedarij. To seveda ne vodi v noben napredek. Ampak tudi to se bo nehalo. Treba je biti optimističen. Tako, kot se bo nehal koronavirus, se bo nehal tudi primitivizem v tej državi.«