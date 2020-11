Slovenijo v drugem ciklu kvalifikacij v ljubljanskem mehurčku čakata obračuna proti Ukrajini in Madžarski. Tekmi tretjega in četrtega kroga kvalifikacij bosta na sporedu 28. oziroma 30. novembra v Stožicah. Obe se bosta začeli ob 20.10.

Iz KZS so sporočili, da si dres s slovenskim grbom močno želi znova obleči Luka Dončić. "Skupaj s KZS si zelo prizadeva, da bi v prihajajočih kvalifikacijah lahko zaigral, a je zaradi terminskih okvirjev lige NBA ta verjetnost zelo majhna. Odločitev o tem, ali se bo Dončić, ki zadnje štiri tedne vadi z reprezentančnimi trenerji, lahko pridružil izbrani vrsti v mehurčku, bo znana konec tedna," so zapisali. "Na priprave za tekmi z Ukrajino in Madžarsko smo povabili petnajst košarkarjev. Med njimi žal ni igralcev, ki igrajo v Evroligi in ligi NBA. Kanček upanja, da bi se izbrani vrsti pridružil tudi Luka Dončić, sicer še obstaja, saj se je Luka skupaj s KZS res močno zavzel, da bi oblekel slovenski dres, a še ni prejel dovoljenja," je o tem dejal Sekulić. Ta ne more računati na drugega slovenskega igralca iz lige NBA Vlatka Čančarja, ki se že v petek odpravlja v Združene države Amerike, kot je v zadnjem obdobju že običaj, pa so zaradi klubskih obveznosti odsotni tudi evroligaški igralci Zoran Dragić, Klemen Prepelič in Žan Mark Šiško. Med petnajsterico je trenutno najbolj vroč Jaka Blažič, ki igra v dresu Cedevite Olimpije.

V tokratni zasedbi ne bo poškodovanih Alekseja Nikolića in Žige Dimca. Sekulić bo torej računal na igralce, ki so slovenske barve branili v nekaj zadnjih reprezentančnih akcijah, po nekajletni odsotnosti pa bo svoj prvi uradni reprezentančni nastop znova lovil Luka Lapornik.

Do sprememb je prišlo tudi v trenerskem štabu. Eden izmed selektorjevih pomočnikov bo še naprej Jernej Valentinčič, ki se je članski reprezentanci pridružil pred tremi leti v kvalifikacijah za zadnje svetovno prvenstvo. Novemu selektorju bosta na klopi pomagala tudi Dalibor Damjanović in Dragiša Drobnjak. Nad telesno pripravo reprezentantov bo tudi tokrat bdel Anže Maček. Edina preostala sprememba v štabu reprezentance je na mestu tehničnega vodje, to vlogo bo po novem opravljal Andrej Rauh.

Pred prihodom v ljubljanski mehurček vse reprezentančne delegacije čaka še drugo testiranje na novi koronavirus. Slovenska izbrana vrsta se bo v Austria Trend hotelu zbrala v nedeljo zvečer in prvi trening opravila v ponedeljek dopoldan. Prav tako v ponedeljek se bo javnosti prvič na novinarski konferenci predstavil tudi Sekulić. "Na seznamu so igralci, ki so bili v reprezentančnem kadru v zadnjih reprezentančnih akcijah in povratnik Luka Lapornik. Upam, da se v nedeljo zberemo zdravi in v ponedeljek zavihamo rokave ter začnemo s pripravami na tekmi, ki sta pred nami," je še za konec dejal selektor.

Slovenska reprezentanca je sicer kvalifikacije za EuroBasket 2022 letošnjega februarja začela s polovičnim izkupičkom. V prvem krogu je v tesni končnici s 75:77 izgubila na Madžarskem, tri dni kasneje pa je v Kopru s 85:78 ugnala avstrijsko izbrano vrsto. Na evropsko prvenstvo se bodo uvrstile tri reprezentance iz skupine F.