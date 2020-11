Cepivo je po končni analizi učinkovitosti v zadnji, 3. fazi kliničnih testiranj, izpolnilo vse osnovne cilje glede učinkovitosti in ni imelo resnih stranskih učinkov. Kot so sporočili, cepivo ščiti 94 odstotkov odraslih, starejših od 65 let.

Ugotovitve temeljijo na podlagi kliničnih testiranj po dveh odmerkih, ki jih je v zadnji fazi prejelo več kot 41.000 ljudi po vsem svetu.

"Rezultati raziskave so pomemben korak na tem zgodovinskem osemmesečnem potovanju razvijanja cepiva, ki lahko pomaga pri odpravi te uničujoče pandemije," je dejal izvršni direktor Pfizerja Albert Bourla.

Učinkovitost cepiva je še višja, ko sta podjetji sporočili prejšnji teden na podlagi delnih rezultatov kliničnega testiranja, ki so pokazali več kot 90-odstotno učinkovitosti cepiva.

Zaščito pred boleznijo so prostovoljci razvili sedem dni po prejetju drugega odmerka cepiva z delovnim imenom BNT162b2 in 28 dni po prvem. V tretji fazi kliničnega preizkušanja cepiva je po navedbah podjetij sodelovalo več kot 43.500 ljudi iz različnih okolij, med njimi jih je 41.135 do 13. novembra prejelo drugi odmerek cepiva.