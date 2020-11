Nedeljski dnevnik: Hatije Ismaili, ginekologinja – Vedno se postavi v kožo pacientk

»Že kot dvanajstletna deklica sem vedela, da bom postala zdravnica. Ko smo se peljali iz Makedonije v Slovenijo, smo imeli hudo prometno nesrečo. Najprej smo bili v bolnišnici v Zagrebu, nato v Ljubljani in tedaj sem spoznala, kako zelo so nam pomagali, saj smo imeli kar resne posledice, in poškodbe sanirali. Od tedaj je bila moja velika želja, da bi postala zdravnica in bi tudi sama znala pomagati bolnikom,« začne pripovedovati Hatije Ismaili, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva, ki je po rodu Albanka, z družino pa so živeli med Makedonijo in Slovenijo.