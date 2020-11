V ponedeljek smo obeležili mednarodni dan strpnosti, ki opominja na spoštovanje in sprejemanje bogate raznolikosti kultur po svetu. V dneh pred tem pa je Janšev državni sekretar za nacionalno varnost obeležil nek drug dan. Žan Mahnič je čez vikend poobjavil tvit propagandnega profila slovenskih (in tujih) ksenofobov s fotografijo štirih belopoltih deklet s komentarjem, da »je to vsa raznolikost, ki jo potrebujemo v Evropi«. On pač praznuje dan nestrpnosti. »Žan Mahnič je predvsem bolezenski simptom vladajoče koalicije. Te nizkotne, žaljive, sovražne komunikacije. Najmanj je, da bi pričakovala njegov odstop, predvsem pa opravičilo,« mu je oponesla predsednica Socialnih demokratov Tanja Fajon.

A Mahnič od svojega tvita ne odstopa. »Draga Tanja Fajon, ne se jeziti name in ne bodi slabe volje, če te ni na sliki. Obrni se na profil z direktnim sporočilom,« ji je odvrnil in kasneje – če kdo slučajno še ni bil prepričan glede ksenofobne narave vsebine – obrazložil svoje stališče. »Evropo skupaj sestavlja več narodov, ki predstavljajo raznolikost, na katero smo ponosni. Tisti, ki raznolikost vidijo izključno z uvažanjem ilegalnih migrantov, pa imajo velik problem, ki se mu reče rasizem,« je zagovarjal svojo poobjavo. »Poanto ni težko razumeti, aludiral je na prepričanja tako imenovanega reverznega rasizma, na »beli rasizem«, ki ga menda doživljajo belopolti kot domnevne žrtve drugih ras,« je njegov odgovor komentiral filozof Boris Vezjak, s čimer je opozoril na popularno taktiko vseh oblik nestrpnežev, ki svoj nacionalizem, šovinizem in rasizem zapakirajo v zagovor tradicionalnih načel, obrambo svoje kulture in Evrope. Takšne skrivalnice v resnici ne bi smele več preslepiti nikogar, a ker iz vrst koalicije zaenkrat ni bilo posebnega odziva, odstop kljub očitnemu ni na vidiku.