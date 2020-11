Društvo slovenskih književnih prevajalcev Sovretovo nagrado podeljuje za vrhunske prevode leposlovja iz tujih jezikov v slovenščino. Letos jo je namenilo Aleksandri Rekar, ki je po zapisu komisije s prevodom Jergovićeve Rodbine (Sanje), z veliko mero jezikovnega posluha slovenskemu bralstvu približala eno najodmevnejših del, ki so v zadnjih 30 letih nastala na tleh nekdanje skupne države.

Jergovićev roman, ki je bil leta 2015 nagrajen z Njegoševo nagrado, prinaša epski preplet številnih manjših in večjih dogodkov v različnih zgodovinskih dobah, predvsem pa ljudi in njihovih usod. Slikoviti in stvarni opisi oseb, krajev in dogodkov, ki se prepletajo z osebnimi razmišljanji in dramatično zasnovanimi epizodami iz življenja avtorjeve družine in njenih članov, bralcu približujejo podobo najprej avstro-ogrske monarhije, nato nekdanje skupne države in ga končno pripeljejo do polpreteklega zgodovinskega dogajanja.

"Prevajalka je s prevodom dokazala, da izvrstno pozna ta prostor v različnih časovnih obdobjih, ki se skozi pripoved zvrstijo, pa tudi različne kulturne, družbene in politične svetove," med drugim piše v obrazložitvi nagrade. Komisijo so letos sestavljali Matej Hriberšek (predsednik), Vasja Bratina, Saša Jerele, Suzana Koncut in Damjan Zorc.

Posnetek podelitve Sovretove nagrade 2020 in pogovora Iztoka Ilca z nagrajenko Aleksandro Rekar bo premierno predvajan drevi ob 20. uri na društvenih kanalih Facebook in Youtube ter na Vimeu, piše v najavi dogodka.