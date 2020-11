Ta prilagoditev je nastala zaradi poletnega urnika, saj bodo na ta način pridobili nekaj časa za končnico, tako da bodo lahko poleti igralci nastopili tudi na olimpijskih igrah v Tokiu.

V NBA so se odločili tudi za novost pri sistemu uvrščanja v končnico, dodatne dvoboje med ekipami, ki so na repu mest za končnico, ter tistimi, ki so tik za njimi. Po novem bodo v vsaki od konferenci moštva na mestih sedem, osem, devet in deset igrala mini turnir, po katerem bosta znana zadnja udeleženca izločilnega dela sezone.

Podobno rešitev so sicer imeli že v letošnji sezoni, ki so jo zaradi pandemije dokončali v mehurčku v Orlandu, z njo pa so naleteli na dober odziv med klubi.

V novi sezoni bo sedma ekipa v konferenci igrala domačo tekmo z osmouvrščenim in si zagotovila status sedmega nosilca v končnici, poraženec pa bo imel še eno možnost: igral bo dodatno tekmo z zmagovalcem obračuna med deveto in deseto ekipo. Zmagovalec tega dvoboja pa bo nato zadnji udeleženec končnice iz posamezne konference.

Natančnejše urnike sezone bodo v NBA razkrili postopoma. Za začetek bodo izdelali le natančen program tekem v prvi polovici sezone, a ta bo znan šele, ko bodo imela moštva pripravljalne kampe pred novo sezono.

Končnica se bo po teh načrtih začela 22. maja, zadnji možen termin finalne tekme je predviden za 22. julij. Premor za tekmo zvezd pa so načrtovali med 5. in 10. marcem.