V vrtnih centrih in cvetličarnah se največkrat srečamo z vrsto Falenopsis, ki je upodobljena tudi na paleti COMPO izdelkov za nego orhidej . Nega ni zahtevna, vseeno pa moramo upoštevati nekaj praktičnih nasvetov.

Presajamo jih vsaki dve leti

S tem zagotovimo odlično podlago za zdravo rast in cvetenje. Najboljši čas je takrat, ko na rastlinah že vidimo nove stebelne ali koreninske poganjke. Plastični lonec rahlo pregnetemo, da ločimo korenine od zemlje. Korenine nato očistimo in z njih odstranimo staro zemljo. Odrežemo vse stare, posušene ali gnile korenine. Izberemo lonec, ki bo dovolj velik za 1–2 nova koreninska poganjka. S COMPO Substratom za orhideje najprej napolnimo le polovico lonca, previdno vstavimo korenine in prazne prostore med njimi zapolnimo s preostalim substratom. Po potrebi posodo večkrat rahlo pretresemo in s tem enakomerno razporedimo substrat.