V četrtek bo pretežno jasno. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki bo lahko predvsem v Pomurju in delu ljubljanske kotline vztrajala večji del dneva. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 6 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek se bo pooblačilo, ponekod bodo manjše padavine. Na Primorskem bo zapihala burja. V petek bo pretežno oblačno, dopoldne bo v notranjosti Slovenije občasno še rahlo deževalo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Zvečer se bo od severozahoda začelo jasniti.

V soboto bo pretežno jasno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom severnih smeri doteka k nam suh in v višinah postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo z jutranjo in dopoldansko meglo po nekaterih nižinah. V četrtek se lahko megla ali nizka oblačnost v krajih vzhodno od nas zadrži ves dan.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vremenski vpliv na počutje za večino ljudi ugoden, le v krajih z dolgotrajno meglo ali nizko oblačnostjo bodo vremensko občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave.