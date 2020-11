Kot so za časnika sporočili s tožilstva, je policija kazensko ovadbo na novogoriško tožilstvo poslala 21. oktobra. Na tožilstvu so pojasnili, da gre za ovadbo »zoper eno fizično osebo zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti«. Kot so navedli, tožilstvo v tej zadevi še ni sprejelo odločitve. Kazenski zakonik za povzročitev splošne nevarnosti iz malomarnosti določa denarno ali zaporno kazen do enega leta, če ima malomarno dejanje za posledico smrt, pa do osem let, so še zapisali v Delu.

Desetletni deček je v Soči utonil konec julija. Nesreča se je zgodila, ko je deček s še dvema sorojencema preživljal počitnice pri starih starših, botroval pa ji je nenaden dvig vodostaja reke. Po tragičnem dogodku sta se z javnim pismom odzvala dečkova starša, ki ob nesreči nista bila prisotna. Kritična sta bila do ravnanj pristojnih, ki so ju o nesreči obvestili šele pet ur po dogodku. Dolgo sta čakala tudi na slovo od pokojnega sina.

Ministrstvo za notranje zadeve je kasneje v nadzoru ugotovilo, da je bilo obveščanje s strani policije prepozno in neprimerno. Na policiji so v odzivu na ugotovitve ministrstva zapisali, da je bil nesrečni dogodek v Solkanu za policiste visoko intenziven in da je vsako dejanje zahtevalo svoj čas. So pa napovedali, da bodo preučili, na kakšen način lahko pripomorejo k čim prejšnjemu obveščanju staršev v podobnih primerih.

Socialna inšpekcija, ki je v primeru utopitve dečka v Soči opravila strokovni nadzor, ni ugotovila strokovnih napak. Strokovne delavke centra za socialno delo so ves čas nudile zakonito, strokovno in človeško podporo bratoma utopljenega in starima staršema, zaradi česar jih je policija tudi pozvala k posredovanju, so konec avgusta za STA sporočili z inšpekcije.