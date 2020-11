Alenka Bratušek in slivov zavitek Medtem ko se z vsakim tednom zapira več javnega življenja, v državnem zboru poteka preštevanje glasov za morebitno nezaupnico vladi. Ena od strank koalicije ustavnega loka je Stranka Alenke Bratušek, katere glasovi sicer niso pod vprašajem, si pa vseeno predstavljamo, da so tovrstni podvigi sklepanja novih koalicij naporni in dolgotrajni. Bratuškova, ki je enkrat že pomagala pri rušenju vlade Janeza Janše in nato vodenje prevzela kar sama, se v teh turbulentnih časih očitno ne pusti motiti. Takole je v nedeljo pripravila slivov zavitek, za katerega pa še ne vemo, ali je bil sladica za proslavitev kakšnega vmesnega uspeha ali zgolj malica na poti.

Tanja Fajon na Tošč, da ne bi bila utrujena od brezdelja Precej sproščeno je nedeljo preživljala še ena predsednica koalicije ustavnega loka, Tanja Fajon, ki se je tako, kot je zdaj že v navadi, na prost dan podala v hribe. Tokrat je osvojila Tošč, ki ima sicer »samo« 1021 metrov, a sodeč po zapisu cilj ni bil priti na visok vrh, temveč se zgolj prijetno utruditi. Kot je namreč zapisala pod fotografijo, te dni spoznava, »da je utrujenost od brezdelja najhujša«. Čeprav v teh težkih časih nočemo preveč moralizirati, se nam vseeno zdi, da je priložnosti za delo in utrujenost od dela v domači politiki več kot dovolj.

Borut Pahor in poišči napake na sliki Če od domačih političark te dni pričakujemo veliko, pa to ne velja za predsednika države, ki nam je postregel s fotografijo, s pomočjo katere bi se lahko igrali igrico »poišči napake«. Predsednik nam je sicer vse napake takoj odkril sam, ko je zapisal, da je prva ta, da novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden, takratni podpredsednik, sedi pod slovensko in ne ameriško zastavo, druga pa ta, da je na slovenski zastavi res ogromen grb. »Za srečanje voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process, ki je bilo v Zagrebu, sta naš in hrvaški protokol prostor pravilno uredila. Ameriški varnostniki so nato sobo zapečatili, protibombno pregledali, vmes pa postavili svoje zastave in na slovenski je grb prevelik.« Fantastična zgodba.

Aleksandra Pivec proti politiki razdvajanja Bliža se dopisni kongres stranke DeSUS, odstopljena predsednica Aleksandra Pivec pa ga očitno ne bo spremljala križem rok. Te dni naj bi se namreč že zbralo Gibanje v podporo Aleksandri Pivec, za katero sicer ne vemo, za kaj se bo zavzemalo, v pomoč pa nam niso niti zapisi podprte gospe. Ta je pod svoj portret ob ribniku zapisala »NE politiki razdvajanja, DA politiki #ZaLjudi« in še dodala: »Čas je za politiko v dobro ljudi. In za takšno politiko potrebujemo ljudi, ki znajo čutiti in slišati ljudi. Izključno in samo #ZaLjudi.« Kdo so bili pred temi besedami člani in volilci DeSUSa, če ne ljudje, in za koga je delala prej, če ne za ljudi, ni pojasnila.

Helena Blagne o balkonih Še vedno najbolj zaslužna za dvigovanje razpoloženja na instagramu je Helena Blagne. Te dni se sprehaja po naravi in objavlja fotografije iz preteklosti, s katerimi skuša kar se da razveseliti svoje sledilce. Tokrat je postregla s svojo karikaturo, za katero je očitno, da sodi v neke druge čase. Kraljica slovenske estrade je ob njej zapisala: »Bili so časi, ko je bil balkon pomembnejši od cvetja na njem. Malo za šalo.« Čeprav smo se nasmejali, pa časov, ko so na estradi šteli balkoni in druge prispodobe za oprsje, ne pogrešamo preveč.