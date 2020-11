Podjetje BrainTrip, katerega ključna razvojna ekipa je razpeta med Slovenijo in Malto, sodi med startupe, ki jih večina investitorjev uvršča v visoko tvegane naložbe. »Ukvarjamo se s t.i. translacijsko nevroznanostjo, kar pomeni, da bazična znanstvena dognanja o delovanju možganov spreminjamo v aplikativne produkte za klinično medicino. Kot take nas praktično vsi vlagatelji uvrstijo v visoko tvegane naložbe, saj potrebujemo sorazmerno visoke začetne vložke kapitala, ki pa jih, če gre vse po sreči, lahko pretvorimo v dobičkonosen posel šele čez tri do pet let. Poleg tega na naši poti stojijo izredno visoke tehnične, regulatorne in prodajne ovire,« pojasnjuje direktor BrainTripa Jurij Dreo.

Hitro prejeli nepovratna sredstva Zato je bila za podjetje, ki bo v začetku leta 2021 zaokrožilo drugo leto delovanja, neprecenljiva finančna injekcija iz projekta SME faze 1 programa Obzorje 2020, v okviru katere so prejeli 50.000 evrov nepovratnega denarja. »V našem primeru je bil bolj kot višina prejetih sredstev ključen trenutek prejetih sredstev. Ta sredstva smo namreč uspeli pridobiti septembra 2019, torej manj kot leto dni od odprtja podjetja,« poudarja Dreo. BrainTripu je bila pri pridobivanju nepovratnih sredstev v podporo ekipa Tiko Pro. Tudi zato bo BrainTrip svoj primer pridobivanja nepovratnih sredstev predstavil na virtualnem strokovnem dogodku Kje bodo sredstva v letih 2021 - 2027, ki bo potekal v sredo, 25. novembra.

Kaj ponuja naslednja finančna perspektiva Poleg dobrih praks, ki jih bodo ob BrainTripu predstavila še podjetja Strip's, Real Security in ThreeFold, bo za podjetja dobrodošla informacija o razpisih prihodnje finančne perspektive 2021 - 2027. Razpise za nepovratna sredstva, ki jih bo pripravila služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, bo predstavila Monika Kirbiš Rojs, razpise ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa Sibil Klančar. Strokovni dogodek Kje bodo sredstva v letih 2021 - 2027 lahko spremljate brezplačno, registracija na dogodek pa je obvezna.