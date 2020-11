Celovška cesta prva šestpasovnica

Novo parkirišče P+R v Stanežičah ne bo zaživelo, dokler do središča mesta ne bo urejena spodobna avtobusna povezava. Župan je napovedal rumeni pas po vsej Celovški cesti do parkirišča, a to je odvisno od načrtov direkcije za ceste in Darsa, ki pa dokončanje projekta napovedujeta šele čez nekaj let.