»Tisti med nami, ki smo del življenja preživeli pod totalitarnim režimom, vemo, da se odmik od realnosti prične, ko procesi ali institucije prejmejo ime, ki odseva točno nasprotje njihovega bistva,« je v pismu zapisal Janša. »Ljudske republike so bili režimi enostrankarske diktature. Nemška demokratična republika je bila prisiljena zgraditi zid, da bi ljudem preprečila množični pobeg iz takšne ’demokracije’. Socialistično samoupravljanje v bivši Jugoslaviji je bila zgolj krinka za trdo roko komunistične partije v gospodarstvu.«

Slovenski premier je Michela v pismu nato podučil, da o vprašanju vladavine prava ne more odločati večina v parlamentu, saj bi to bila vladavina politične večine. »Po definiciji vladavina prava pomeni, da spore rešuje neodvisno sodišče,« je še zapisal Janša in vsaj namignil, da bi se EU z vztrajanjem pri načelu vladavine prava znala spremeniti v totalitarni režim. »Če politično telo svojo odločitev imenuje vladavina prava, s tem naredi prvi korak stran od resničnosti.«

Temu je dodal, da danes številni mediji in politične skupine v Evropskem parlamentu javno grozijo z uporabo instrumenta, za katerega Janša meni, da je napačno poimenovan vladavina prava, da bi disciplinirali posamezne države EU z večinskim glasovanjem.

Svoje nezaupanje v pravilno razumevanje vladavine prava v EU pa je podkrepil še z očitkom, da se istitucije EU niso vpletle v rezultat slovenskih državnozborskih volitev leta 2014. Janša, ki še naprej toži, da so mu bile ukradene, je hkrati prepričan, da je nevmešavanje EU v razplet slovenskih volitev, ki jih ni dobila Janševa SDS, primer dvojnih standardov Unije.

V luči tega, da institucije EU Janši leta 2014 niso pomagala na oblast ter se glede njegovega volilnega rezultata niso pretirano obremenjevale, je Janša v pismu še toliko bolj užaljen, ker podobne brezbrižnosti te iste institucije ne kažejo v primeru Madžarske in Poljske, proti katerima so celo sprožili 7. člen. »Kljub temu da nobena od teh držav ni imela enega samega primera zlorabe sodstva za politične cilje, političnega zapornika tekom članstva v EU. Kaj šele kraje volitev, kot se je zgodilo v Sloveniji,« je zapisal.

V pismu, ki je bilo, poleg primerjanja EU s totalitarnimi režimi, polno tudi opozoril na zunanje in notranje sovražnike ter metafor o povezanem konvoju ladij na razburkanem morju, je Janša pozval, naj se spoštuje julijski dogovor voditeljev držav članic EU pri spopadanju z epidemijo in se odpove mehanizmu pogojevanja izplačil evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava.