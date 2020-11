Slovenska nogometna reprezentanca je tik pred ciljem, da postane velika zmagovalka tretjega kakovostnega razreda lige narodov. Doslej neporaženi izbranci selektorja Matjaža Keka bodo nocoj v Atenah odigrali tekmo leta in za preboj v ligo B potrebujejo vsaj točko.

Slovenija do Aten še brez poraza Derbi skupine 3 bo ponudil odgovor, ali je Slovenija že dovolj zrela za osvojitev prvega mesta, ki ne prinaša več samo ugleda, ampak tudi močnejše nasprotnike v naslednjem ciklusu lige narodov, kot so Avstrija, Češka, Slovaška, Turčija, Rusija… Uspešen večer v Atenah bi slovenski vrsti zagotovil tudi bližnjico do nastopa v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022, če bi se zalomilo v rednem delu kvalifikacij, ki se začenjajo prihodnje leto. Preizkus proti Grčiji ponuja mikaven izziv, da slovenski nogometaši na zadnji oviri potrdijo svojo premoč in dvignejo utrip med navijači, ki že več kot desetletje čakajo na uvrstitev reprezentance na veliko tekmovanje. Slovenija je lahko zelo samozavestna, saj ima po petih odigranih tekmah trinajst točk, kar je deset več kot v vsej prvi izvedbi lige narodov pod selektorjem Tomažem Kavčičem. Če izbrani vrsti predlani ni uspelo zmagati niti ene tekme, letos sploh še ni izgubila in je prejela samo en zadetek. V slovenski igri je zelo opazen podpis selektorja Matjaža Keka, ki zahteva disciplinirano in požrtvovalno igro. Očitno je s svojimi komunikacijskimi sposobnostmi omrežil igralce, da bolj verjamejo vase in so se pripravljeni v celoti žrtvovati za reprezentančni dres. Slovenija je v preteklosti ravno z bojevito igro na robu fanatičnosti dosegala odmevne uspehe, da so se marsikdaj tudi velikanom zašibila kolena.

Grčija stavi na posest in podaje Čeprav Sloveniji za končno zmagoslavje v ligi C zadostuje že neodločen izid, mora v Atenah igrati odločno na zmago, saj nogomet običajno ne nagrajuje moštev s preračunljivo taktiko. Slovenija je imela najslabši večer v ligi narodov ravno na domači premierni tekmi proti Grčiji, ki je bila v Stožicah bližje zmagi, a sta si moštvi za remi brez zadetkov razdelili plen. Grška reprezentanca, ki je leta 2004 osvojila naslov evropskega preboja, se želi znova prebiti v ospredje, zato bo vse stavila na današnjo zmago proti Sloveniji. Grški selektor John van 't Schip prihaja iz Nizozemske in zagovarja kreativno igro, ki temelji na visoki posesti žoge in številnih podajah. Ko je pred dobrim letom prevzel grško selekcijo, je pomladil moštvo in v garderobo vnesel svežino. V primerjavi s septembrsko tekmo v Stožicah bo Grčija okrepljena, saj sta v kadru tudi obetavni branilec Liverpoola Kostas Cimikas in vratar Benfice Odiseas Vlachodimos. Slovenija je močnejša za povratnika Josipa Iličića, verjetno bo v golu stisnil zobe Jan Oblak, ki je izpustil nedeljsko tekmo s Kosovom zaradi bolečin v rami. Na obračunu vodilnih moštev skupine 3 bosta odločali tudi večja želja po zmagi in dnevna forma tako igralskega kadra kot obeh selektorjev. Kdor bo imel več poguma in moči, bo napredoval v višji kakovostni razred, kar je osrednji cilj obeh moštev.

Keka matematika ne zanima Slovenska reprezentanca, ki je v Atene dopotovala v ponedeljek zvečer, je včeraj opravila trening na stadionu Apolona, na katerem sta vadila tudi v nedeljo proti Kosovu odsotna Jan Oblak in Benjamin Verbič. »Na dan tekme bomo sprejeli odločitev, kdo bo igral. Takšne tekme lahko igrajo le stoodstotno pripravljeni nogometaši. Zagotovo bomo našli pravo rešitev,« je na včerajšnji tiskovni konferenci v Atenah poudaril slovenski selektor Matjaž Kek, ki je povedal, da ga matematika, kam bi jih pripeljala zmaga ali remi, ne zanima. »Do pravih rezultatov te lahko pripelje zgolj zgrajena reprezentanca in postavljen koncept,« meni Kek. To bo prva tekma za sedanjo generacijo, na kateri bo pod pritiskom uspeha. Preizkušnja je kot naročena, da se pokaže, iz kakšnega testa je sedanja zasedba. S tribun ne bo pritiska temperamentnih grških navijačev. V obeh reprezentancah je v primerjavi s tekmo septembra v Stožicah prišlo do sprememb v igralskem kadru. »Ne glede na spremembe način igranja Grkov ostaja enak. Njihova želja je velika, a ne more biti večja od naše,« je prepričan 50-letni Mariborčan. »Pričakujem boljšo Grčijo kot septembra, je igralsko močnejša, a tudi mi imamo kakšnega igralca več. Imamo dovolj kakovosti, da jim bomo skušali vsiliti našo igro. Ne bomo igrali na remi,« je dodal Jure Balkovec.

Remi slovenskih upov z Rusi V prijateljski tekmi je slovenska nogometna reprezentanca do 21 let v Mariboru igrala z Rusijo 2:2 (1:0). Remi je najpravičnejši razplet tekme, v kateri je Slovenija vodila dvakrat z golom debitanta Nika Prelca (Sampdoria) v 17. minuti in štoperja Davida Brekala (Bravo) v 69. minuti. Rusi so izenačili z golom Bakajeva (65.) in Glebova (73.).