Gore so nevarne in – drage!

Nič ne pomaga, če stroka pravi, da se je treba gibati in da je dobro biti na svežem zraku ter da so sprehodi nujni… Gore so enostavno prenevarne in predrage. Ne verjamete? Policija je te dni poročala o dveh zdrsih. En planinec je telebnil pod Kredarico, drugi na poti s Ciprnika. Poškodbe so bile hujše narave. Ergo – gore so nevarne. To pa še ni vse: ta s Kredarice je hodil še z enim, ta s Ciprnika je bil sam. Vsi trije bodo kaznovani, ker so kršili omejitve prehajanja občinskih meja.