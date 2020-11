(Foto: Luka Cjuha)

V javnem zavodu Turizem Ljubljana so bili glede identitete lastnika prazničnega drevesa skrivnostni, so pa povedali, da ga je podaril meščan iz Most. Da je osrednje praznično drevo podarjeno, ni novost. Lani so denimo smreko podarili lastniki izza Bežigrada, leto prej z Rudnika, leta 2017 iz Pržana. Zdaj morajo delavci na smreko namestiti še približno deset kilometrov prazničnih luči, ki bodo skupaj s preostalo praznično razsvetljavo zagorele 27. novembra. Ob prazničnem drevesu na Prešernovem trgu bo na ljubljanskih trgih letos postavljenih še osem smrek: pred mestno hišo in v njej, na Starem in Levstikovem trgu, v Mali ulici, pred Figovcem, v Trdinovi ulici in na ljubljanskem gradu. žir