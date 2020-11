Partizanski dom na Vodiški planini v teh dneh ne sameva. Pohodnikov in kolesarjev je sicer manj, kot so jih vajeni v obdobju brez omejitev gibanja na občine. Nekateri, ki se s svojimi pisali po temeljitem razkuževanju rok vpisujejo v vpisno knjigo pred domom, tudi v teh dneh pridejo tudi po dvakrat na dan. Redno pa oskrbnica doma Heidi Kardoš že nekaj časa opaža nove obiskovalce iz živalskih vrst – lisice. »Kadar dežuje, pridejo in se zadržujejo pod streho. Zdaj sta redna obiskovalca dva, mama in njen mladič,« opisuje oskrbnica koče, ki pri obiskovalcih planine slovi po številnih domiselnih vrstah štrukljev, ki jih poleg drugih dobrot v teh časih pripravlja konec tedna zgolj za prevzem.

»Čeprav so ljubke obiskovalke, ohranjamo razdaljo do lisic, vendarle gre za zveri,« opozarja Kardoševa in dodaja, da jih osebje koče niti ne hrani niti se jih ne dotika, enako svetujejo tudi obiskovalcem. »Med obiskovalci je tudi veliko otrok in ne bi radi, da bi se zgodil kakšen neljubi dogodek,« opozarja. »Zagotovo imajo hrane v naravi dovolj. Čeprav je lisičje obiskovalce prijetno opazovati, pa si vseeno ne želimo, da bi postali preveč domači.«

»Prvo lisico smo v okolici Partizanskega doma opazili aprila, kmalu po omejitvi gibanja v prvem valu koronavirusa. Takrat je v bližino doma prihajala sama. Kmalu zatem smo ugotovili, da gre za mamo z mladiči, saj so se kar naenkrat pojavili štirje lisičji obiskovalci. Kljub temu da so se ukrepi sproščali in je bilo na planini vse več obiskovalcev, so lisice še vedno hodile naokrog, tudi poleti. Zdaj prihajata samo še dve, vendar pa se oglasita zelo pogosto, skoraj vsak dan. Mama je nekoliko bolj boječa, mladič pa pride čisto blizu,« opisuje oskrbnica.

Lovci opozarjajo: Divje živali je prepovedano hraniti

Čeprav so lisice postale prava zanimivost Vodiške planine, pa tamkajšnji lovci opozarjajo obiskovalce pred morebitnim nespametnim ali celo prepovedanim ravnanjem. »Lisice smo opazili. Ljudje jih radi fotografirajo in opazujejo, vendar lovci vseskozi opozarjamo, da so lisice zveri, ki sodijo v gozd oziroma v naravo, ne pa v bližino ljudi in koče,« pravi lovec Anton Bešter, ki vodi Lovsko družino Kropa, katere koča na Vodiški planini stoji v bližini tamkajšnjega Partizanskega doma. »Zagotovo gre za nenavaden pojav, da se je lisica pri Partizanskem domu tako udomačila,« razmišlja Bešter. Na Jelovici, sploh pa na nadmorski višini okoli 1100 do 1200 metrov, lisic po opažanju tamkajšnjih lovcev ni veliko, raje živijo in se gibljejo nekoliko nižje, pravi.

Preverili smo tudi, ali drži ljudsko izročilo, da bi lahko bile lisice, ki si upajo priti blizu ljudi, okužene s steklino. »Stekline na tem območju nismo zaznali, zato menim, da verjetno ne gre za to. Na splošno lisica ni človeku nevarna žival sama po sebi, je pa treba upoštevati dejstvo, da se hrani z mrhovino. Človek bi lahko ob stiku s površino, na kateri se zadržuje, tvegal tudi kakšno okužbo,« svari obiskovalce in poziva k higieni na površinah, kjer se je zadrževala lisica. »Sicer pa jo je prepovedano hraniti iz roke. Da je to zakonsko prepovedano, lovci nenehno opozarjamo, inšpektorji pa lahko takšno početje tudi kaznujejo,« opozarja Bešter. »Ker gre za nenavadno obnašanje lisic, lovci kljub vsemu upamo, da se ga bodo čez zimo letošnje redne obiskovalke Partizanskega doma na Vodiški planini odvadile,« dodaja.