Zaradi pandemije se je število gostiteljev tekem svetovnega pokala zmanjšalo za polovico. Po dveh uvodnih tekmah v Kontiolahtiju bo sledil dvojni spored v Hochfilznu, po novem letu bosta tekmi v Oberhofu, generalka za SP na Pokljuki pa v Anterselvi. Glede gledalcev si Finci želijo na tekmi 3000 ljudi, v Avstriji razmišljajo o tekmah brez njih, Nemci pa o 12.000 ljudeh na vsaki. Vrhunec sezone bo SP na Rudnem polju na Pokljuki, za katero so predvideni trije možni scenariji, odločitev pa bo padla do 30. novembra. Po prvem naj bi bilo izpeljano v polnem obsegu (povprečno 12.000 gledalcev na dan), kar bo zaradi koronavirusa zelo težko, drugi bi omogočil 2500 gledalcev in 500 povabljenih gostov, po tretjem bi bilo prisotnih dnevno le po 500 ljudi.

»Zanimive so takšne konference prek aplikacij. Ne bi imel nič proti, če bi jih uporabljali tudi po tem, ko ne bo več koronavirusa. A zdaj se počutim kot moja otroka, ki se šolata na daljavo,« je oglašanje s priprav v Obertillachu začel glavni trener moške reprezentance A Uroš Velepec . Šestčlansko ekipo je pred tem v Ramsauu napadel koronavirus, pri čemer se je okužila peterica (Velepec, Dovžan, Tršan, Cisar in fizioterapevtka Ula Hafner, vsi so morali karanteno), Fak in Bauer pa sta se pripravljala po svojem programu in nista bila tam. »Sem boljši od Zlatana Ibrahimovića. On je potreboval dva dneva, da je premagal koronavirus, jaz sem ga v enem,« je v šali dejal Velepec. Nadaljeval je: »To se je zgodilo v občutljivem pripravljalnem obdobju, zato se je treba po daljši odsotnosti spet vrniti v proces treninga in najti prave občutke. Sezona, ki je pred nami, je velika neznanka. Navadno pred vsako vem, kje smo mi in kje konkurenca, letos bo vse skok v neznano.«

Pred ponedeljkovim potovanjem na Finsko so se na spletni videokonferenci predstavili člani moške in ženske reprezentance ter trenerski štab. Potem ko je Janez Ožbolt , vodja panoge za biatlon, pojasnil, da bo na Finsko odpotovalo pet fantov (Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan, Miha Dovžan in Alex Cisar, kvoto ima Slovenija za štiri) in štiri dekleta (Lea Einfalt, Polona Klemenčič, Nina Zadravec in Nika Vindišar, kvota za tri), je o pričakovanjih v sezoni dejal: »Zastavili smo si visoke cilje. Poleg dobrih dosežkov na tekmah svetovnega pokala si želimo kolajne na Pokljuki.«

Fak se je odločil za spremembo

Jakov Fak, četrti na lanskem SP v Anterselvi, se je odločil za spremembo načina treningov in priprav. »Začutil sem potrebo, da bi bil manj časa na pripravah in da bi se na treningih več ubadal sam s sabo in svojimi šibkimi točkami. Opravil sem veliko dela in se skušal učiti iz preteklih lastnih napak. Upam, da bom imel srečo in sezono opravil brez zdravstvenih težav, ki sem jih doslej imel veliko,« se nadeja Jakov Fak. Z minulo sezono 33-letnik, ki letos praznuje desetletnico nastopanja za Slovenijo, ni bil najbolj zadovoljen: »Želim si boljše, čeprav je bilo tudi v prejšnji nekaj lepih dosežkov, a so manjkale stopničke. Spet bi rad doživel občutek stati na stopničkah. Vesel sem, ker lahko tudi kot ekipa posegamo visoko. Zdaj lahko tudi s štafeto naredim odličen rezultat. Če nam bo vsem uspelo narediti korak naprej, imamo priložnost tudi za kolajno na SP na Pokljuki.«

Klemen Bauer pri 34 letih začenja že svojo 15. sezono v svetovnem pokalu. »Zadovoljen sem s pripravami. Po eni strani vse postaja rutinirano, po drugi se veselim sezone, kot bi bila moja prva. Zato je tudi motivacija temu primerna, cilji pa visoko postavljeni. V tej sezoni želim poseči po vidnih uvrstitvah, biti konstanten skozi vso sezono in postaviti piko na i prav na SP na Pokljuki,« napoveduje Klemen Bauer. Dobitnik srebrne kolajne na SP 2012 v Ruhpoldingu v mešani štafeti (s Fakom, Andrejo Mali in Tejo Gregorin) upa na dober začetek nove sezone že na Finskem: »Pomembno je začeti s spodbudnimi dosežki. Zadovoljen bi bil z uvrstitvami okoli 15., 20. mesta, ker je potem lažje nadaljevati. Dobiš potrditev, da si dobro delal in da si na pravi poti.«