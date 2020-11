Zdaj je priložnost za to! Vendar dvomim, da bo našemu velikemu vodji, »maršalu Tvitu«, uspel podvig, da bi Bidna privabil k nam. Sploh ker ta naš novi »maršal« ne seže niti do kolen našemu pravemu maršalu in še posebno zato, ker je Janša v svojem legendarnem tvitu 23. oktobra 2020 v podporo Trumpu zapisal, da bi bil Biden ob morebitni izvolitvi »eden najšibkejših predsednikov v zgodovini«. Nezaslišana izjava, ki je velik madež za Slovenijo ter resno opozorilo nam vsem in opoziciji KUL, da se moramo enkrat za vselej znebiti tega človeka. Še bolje pa bi bilo, če bi Janša končno že odstopil sam od sebe in ne bi utrujal s tem opozicije ter velike večine nas državljanov Slovenije.

Andrej Šušterič, Proseniško