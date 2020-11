Preobremenjenost tovornih vozil: pretežki, katastrofa za ceste in tiste na njih

Preobremenjeni tovornjaki uničujejo ceste in pomenijo veliko nevarnost za druge udeležence v prometu. Do konca oktobra je policija ugotovila okoli 4400 kršitev. Meritve Darsa kažejo, da je na avtocestah in hitrih cestah preobremenjenih 13,4 odstotka tovornih vozil.