Pred dvema letoma so Semenyi, ki ima v svojem telesu v primerjavi z drugimi ženskami povišano raven testosterona, prepovedali nastopati v ženski konkurenci na 400 m, 800 m in 1500 m, razen v primeru, če bi redno jemala zdravila za zmanjšanje ravni testosterona, oziroma tako imenovane zaviralce. »Še vedno upamo, da bo Svetovna atletika uvidela svojo napako, ki jo je naredila, in bo razveljavila za nas sporna pravila, ki gospe Semenya omejujejo tekmovanje,« je sporočil odvetnik atletinje Gregory Nott.

Dvakratna olimpijska in trikratna svetovna prvakinja na 800 metrski razdalji je bila doslej s svojim pravnim bojem za priznanje svoje posebnosti neuspešna tako na Mednarodnem športnem razsodišču Cas v Lozani kot tudi na švicarskem zveznem sodišču. Čeprav ima povišane vrednosti moškega spolnega hormona testosterona, ki za nekajkrat presegajo normalne vednosti, se 29-letnica opredeljuje za žensko in želi tudi tekmovati kot ženska v ženski konkurenci.

Toda v svetovni atletiki so prepričani, da gre za nedovoljeno oziroma nepošteno prednost v primerjavi z drugimi tekmovalkami. To stališče so sicer ves čas močno izpodbijali predstavniki južnoafriške atletske zveze in južnoafriških oblasti. »Še naprej nas navdihuje njen neuklonljivi duh in se bomo še naprej trdno zavzemali za odpravo diskriminacije, dokler ji ne bo dovoljeno, da znova teče, ne da bi bila zato žrtev preganjanja,« je dejal Nott. Pravila Svetovne atletike se nanašajo le na daljše razdalje, ki zahtevajo vzdržljivost, in ne na 200 metrsko sprintersko preizkušnjo v atletiki, v kateri bi lahko Semenya, če se bo kvalificirala, tekmovala tudi na prestavljenih poletnih olimpijskih igrah prihodnje poletje v Tokiu.

Ni pa jasno, kako si vodstvo svetovne atletike predstavlja, da se bo atletinja srednjih prog čez noč prelevila v sprinterko. Semenya je glede sramotne diskriminacije sicer v preteklosti, dejala, da jo je trnova sodna pot proti uvedbi zniževanja ravni testosterona s strani Mednarodne atletske zveze za atletinje srednjih prog »fizično in psihično povsem uničila«. »Križali so me,« je bila jasna. Ko je namreč leta 2009 v Berlinu osvojila naslov svetovne prvakinje v svoji paradni disciplini, je Mednarodna atletska zveza zatem napovedala preverjanje spola, rekoč, da v nasprotnem primeru ne bo smela tekmovati. Takrat stara komaj 18 let, v pogovoru za britanski BBC pa je kasneje priznala, da je po osvojitvi naslova opravila hormonsko zdravljenje in da tega »nikakor ne bi ponovila«. »Življenje je niz odločitev. V tistem obdobju sem bila še zelo mlada, to sem naredila, ker sem menila, da mi bo koristilo. Izkoristili so me.«