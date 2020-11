Pri vzpostavitvi dela od doma je na prvem mestu varnost, ki pa jo v različnih podjetjih in državnih službah vzpostavljajo po lastnih standardih. Povezava se vzpostavlja tudi glede na stopnjo zaupnosti podatkov, tako da nekatera podjetja in državne službe za delo na domu zaposlenim dovolijo le uporabo službenega, posebej zaščitenega računalnika. Tega lahko uporablja le delavec.

Najprej čim večja varnost povezave

Prva in najpomembnejša naloga sistemskega inženirja, ki vzpostavlja povezavo med zunanjim računalnikom in službo, je zagotoviti čim večjo varnost te povezave. Navidezna, zasebna povezava, ki jo inženirji s tujko imenujejo VPN (angl. virtual private network), omogoča šifriran pretok podatkov med dvema točkama po javnem delu internetnega omrežja. Na voljo je več tehničnih rešitev, inženir pa se odloča na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev, razpoložljivega znanja in izkušenj ter časa, ki mu je na voljo za implementacijo.

Potem ko je ustrezna rešitev za varno povezavo definirana, je treba definirati tudi način povezovanja oddaljenega računalnika do službenega okolja. Na voljo so trije načini. Prvi: oddaljeni računalnik ima dostop do službenih virov podatkov in poslovne aplikacije se izvajajo na oddaljenem računalniku, med obema točkama se pretakajo podatki, ki so potrebni za delovanje oddaljene aplikacije. Drugi način: oddaljeni računalnik ima dostop do terminalskega strežnika in vsa opravila se izvajajo na tem strežniku, medtem ko se do oddaljenega računalnika prenaša samo slika zaslona. Tretji način: oddaljeni računalnik ima dostop do uporabnikovega službenega računalnika in na oddaljeni računalnik se prenaša samo slika s službenega računalnika. Tak način je priročen za tiste uporabnike, ki imajo zelo specifično delovno okolje in dostop do večjega števila poslovnih virov.