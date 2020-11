Madžarska in Poljska sta v ponedeljek blokirali bistvena dela svežnja – uredbo o večletnem proračunu in sklep o lastnih virih, za kar je potrebno soglasje. Razlog za njuno blokado je nasprotovanje dogovoru o uredbi o pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava, ki je prav tako del svežnja, a se sprejema s kvalificirano večino, ki je bila zagotovljena. Poskrbeti je treba, da evropska sredstva iz svežnja za obnovo Evrope čim prej dosežejo vse, ki jih potrebujejo, je poudaril nemški državni sekretar za evropske zadeve Michael Roth začetkom virtualnega zasedanja ministrov EU za evropske zadeve, ki so danes pregledali stanje v pogajanjih o tem svežnju v vrednosti 1824 milijard evrov. Veto bodo ljudje zelo drago plačali, je opozoril.

Nato so se v javni razpravi o stanju v procesu sprejemanja svežnja, ki vključuje prihodnji večletni proračun v vrednosti 1074 milijard evrov in sklad za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov, danes zvrstila številna opozorila, izrazi frustracij ter pozivi k enotnosti in solidarnosti. Italija je na primer izrazila globoko frustracijo in opozorila, da je položaj izjemno resen, saj so učinki pandemije na gospodarstvo in družbo zelo slabi. Ne bi nas smelo biti strah pogojevanja z vladavino prava, je še izpostavil italijanski predstavnik in opozoril, da bodo odgovorni za zamude morali prevzeti resno politično odgovornost.

Portugalska, ki bo z januarjem od Nemčije prevzela polletno predsedovanje Svetu EU, je opozorila, da ni časa za igre moči in da si unija ne more privoščiti politične krize poleg zdravstvene krize. Če unija svežnja ne bo sprejela čimprej, bo to poslabšalo zdravstveno krizo, čemur se je vsekakor treba izogniti, pa je posvarila Francija. Podobna sporočila in opozorila glede nujnosti čimprejšnjega dogovora je bilo slišati tudi od Avstrije, Danske, Slovaške, Španije, Švedske, Finske, Irske in Hrvaške.

V razpravi je sodeloval tudi slovenski državni sekretar za evropske zadeve Gašper Dovžan, ki je izpostavil, da Slovenija v celoti podpira dogovor o svežnju in da je potreben hiter dogovor o vseh elementih. Izpostavil je tudi, da bo unija le enotna uspela zagotoviti rezultate in da je še nekaj manevrskega prostora za dogovor v prihodnjih dneh. Madžarska je izpostavila, da ni časa za »ideološke igre«, ter ocenila, da poskuša unija z mehanizmom pogojevanja z vladavino prava zaobiti pogodbe EU in julijski dogovor voditeljev o svežnju za okrevanje. Poljska pa je poudarila, da je »preprosto potreben boljši kompromis« in da ni nič dogovorjeno, dokler ni vse dogovorjeno.

Evropski komisar za proračun Johannes Hahn je vsem tistim, ki oklevajo, zatrdil, da bo Evropska komisija delovala na podlagi najobjektivnejših standardov, če bo treba sprejemati odločitve na podlagi mehanizma pogojevanja evropskih sredstev z vladavino prava. Nemški državni sekretar Roth pa se je na madžarsko intervencijo odzval z besedami, da vladavina prava ni ideologija, da je bila Evropa zgrajena na demokraciji in pravilih, da primerjave unije in totalitarnih režimov niso sprejemljive in da si ne more predstavljati, da bi kdo lahko resno tako mislil.