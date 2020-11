Po dostopnih podatkih smo letos v globalnem smislu zabeležili stoodstotni porast digitalnih dogodkov, pove Jaka Gornik, direktor in ustanovitelj podjetja FM Agencija, ki se skupaj s tehnološkim partnerjem podpisuje pod slovensko platformo Confiva, namenjeno organiziranju različnih vrst dogodkov.

»Trenutno se zaradi omejitev organizirajo izključno digitalni dogodki. V številnih podjetjih so ugotovili, da je njihov strošek precej nižji od dogodkov v živo, za katere predvidevamo, da se jih bodo v prihodnosti udeleževali ljudje, ki so ključni pri prodaji in jim je pomembno mreženje, medtem ko se bodo tisti, ki določen dogodek spremljajo izključno zaradi vsebine, dogodku priključili digitalno,« razmišlja Gornik.

V njegovi agenciji, specializirani za organiziranje dogodkov, so med prvim valom epidemije prišli do zaključka, da je razvoj lastne platforme, ki omogoča vse aspekte dogodka, edina prava smer. Sredi avgusta so s partnerji lansirali osnovno različico produkta in prvi hibridni dogodek Conventa Crossover. Od takrat so platformo že konkretno nadgradili in uporabnikom ponudili novo uporabniško izkušnjo, s čimer so povečali zadovoljstvo tako organizatorjev kot udeležencev. Do danes so izvedli številne dogodke, med ključnimi so bili Slovenski oglaševalski festival, Strateški forum Bled, Poslovna konferenca Portorož in 29. letna konferenca kakovosti.

»Odzivi tako naročnikov kot udeležencev dogodkov so fenomenalni, saj je platforma čista, intuitivna in prijazna za uporabo. Razvili smo orodja za komunikacijo predavateljev z udeleženci (klepetalnica in ankete) in za povezovanje med obiskovalci. Ker je platforma narejena za potrebe B2B, smo poskrbeli tudi za monetizacijo in varnost,« pojasni Gornik in doda, da so v trenutnih izrednih razmerah platforme za spletni videoprenos v živo najboljša možna in edina rešitev organizatorjev dogodkov.

»Naša naloga je, da naročnikom predstavimo vse funkcionalnosti, ki jih platforma omogoča, in da platforme ni mogoče enačiti z orodji za videokonference, kot so zoom, google meet, teamsi… Confiva kot platforma omogoča veliko več kot le komunikacijo z udeleženci. Predstavlja varno okolje, omogoča več predavanj hkrati, komunikacijo z vsemi udeleženci ali 1:1, vsekakor pa so lahko omenjena orodja del platforme in posledično tudi dogodka. Uporabljamo jih lahko kot kamero za povezavo s predavatelji z drugega konca Slovenije ali sveta.«