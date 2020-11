Na vprašanje, kolikšen delež Slovencev zaradi ukrepov ob zajezitvi širjenja koronavirusa trenutno dela od doma, večina poznavalcev odgovarja, da gre za veliko večino zaposlenih, ki lahko tako delajo. Po spomladanski negotovosti so se številna podjetja sedaj uspešneje prilagodila na izredne razmere in delo poteka nemoteno. Pa vendar tovrstna prožnejša oblika dela, pri kateri delavec postane sam svoj gospodar časa, si sam določa urnik dela ter ga prilagaja svojim željam in potrebam, zahteva previdnost in še zdaleč ni primerna za vsakogar – še posebej pa ne za tiste s slabšimi delovnimi navadami, pomanjkanjem samodiscipline in motivacije ter z motnjami koncentracije.

Prav tako delo od doma odsvetujejo zaposlenim, ki potrebujejo nadzor in usmerjanje nadrejenega ali doma nimajo ustreznih delovnih pogojev. V družbi družinskih članov, še posebno majhnih ali šoloobveznih otrok, je rutina dela doma vse prej kot idilična ter zahteva obilo prilagajanja, potrpežljivosti in iznajdljivosti.

Zgolj delna oblika dela prihodnosti »Od doma lahko izvajamo vsa dela, ki jih opravljamo z računalnikom in telefonom. Celo psihologi lahko svoje pogovore od doma opravljajo prek spletnih aplikacij,« meni direktor podjetja Softnet Andrej Boštjančič in potrdi, da je delo od doma najboljša možna rešitev v trenutnih izrednih razmerah zaradi epidemije. Pa vendar vsega dela ni mogoče opravljati od doma: »To so vsa dela, ki zahtevajo fizični kontakt, bodisi s predmetom pri proizvodnji ali pa v storitveni dejavnosti (turizem, gostinstvo, frizerji itd.). Tudi v našem podjetju lahko določene stvari opravimo na daljavo oziroma od doma, če gre za fizično napeljavo pri strankah, pa je treba oditi na teren.« Ključna prednost dela od doma je, da ne izgubljamo časa zaradi potovanja v službo, slabost pa je seveda izguba socialnega stika. »V Združenih državah Amerike so začeli prakticirati tako imenovani telecummuting (delo na daljavo) že pred kakšnimi petnajstimi leti. Ugotovili pa so, da dolgotrajno delo od doma ni uspešno,« pove sogovornik. V svojem podjetju opaža, da je občasno delo od doma zelo koristno, pri stalnem delu pa se izgubljata potrebni stik in izmenjava idej in mnenj. Prav zato Andrej Boštjančič meni, da je delo od doma zgolj delna oblika dela prihodnosti: »Zagotovo bo več dela od doma, kot ga je bilo do sedaj. Nikakor pa ne bo popolnoma zamenjalo dela v pisarnah. In zagotovo bo kakšna službena pot zaradi nekaj sestankov odpadla.«

Tudi to je delo doma Resda so jutra zaradi tega, ker ni hitenja na delovno mesto, izgube časa s prevozom in naglice v prometu, precej manj stresna, pa vendar delovni čas doma še zdaleč ne poteka vselej v sproščenem ritmu. Med bolj obremenjenimi smo mame majhnih in šoloobveznih otrok, ki so se prav tako znašli v izrednih razmerah in novi realnosti. Številni med njimi pogrešajo družbo vrstnikov v vrtcu ali šoli, skupno igranje in učenje. Ker od nas zahtevajo še več pozornosti in pomoči kot sicer, delo od doma poleg vsakodnevnih gospodinjskih del spremljajo tudi malčkovo pogostejše cukanje za rokav, zadovoljevanje njegovih potreb ob najmanj primernem času, igranje in sprehodi z otroki, pomoč pri učenju v e-učilnicah… Tudi zaradi tega zna biti kombinacija službenih obveznosti in zasebnega življenja pogosto še bolj stresna kot na delovnem mestu v pisarni.