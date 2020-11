Kolektiv je za mnoge gonilo učinkovitosti in uspešnosti, nemalokdaj tudi gonilo napredka. Pa zdaj? Kolektiva v pravem pomenu besede ni več. Na drugi strani so nekatera podjetja »spoznala«, da čisto dobro funkcionirajo tudi, če zaposleni delajo od doma, pa še stroški so nižji. Toda vprašanje je, kaj bosta delo od doma in s tem naraščajoči individualizem prinesla dolgoročno. Zato je težko reči, ali od doma delamo bolje ali slabše, pravi profesorica dr. Simona Šarotar Žižek. Je predstojnica študijske smeri menedžment in organizacija poslovanja na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, specializirana za upravljanje človeških virov. Vodi Inštitut za menedžment in organizacijo Univerze v Mariboru, je članica skupine slovenskih strokovnjakov pri evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu, svetovalka pri mednarodnih projektih, svetovalka podjetjem, izobraževalna trenerka.

Na uspešnost dela zaposlenega vpliva več dejavnikov, poleg usposobljenosti in znanja tudi motivacija, izziv, ki ga žene, ustrezno delovno okolje, ki mu zagotavlja, da lahko dosega želeno oziroma pričakovano uspešnost. Zato morajo biti vsi omenjeni dejavniki usmerjeni v cilje posameznika za doseganje ciljev organizacije. Uspešnost pa se razlikuje od učinkovitosti, ki je razmerje med učinkom ter zanj potrebnimi prvinami in napori. Povedano z drugimi besedami, učinkovitost pomeni, da delamo stvari pravilno, uspešnost pa, da delamo prave stvari. Ne upam si trditi, da od doma delamo bolje ali slabše, čeprav nekatere raziskave potrjujejo večjo produktivnost zaposlenih, torej njihovo učinkovitost. Ne smemo pa pozabiti, da doseganje uspešnosti ni tek na kratke proge, zato jo bomo celovito lahko presojali šele na srednje dolgi in dolgi rok.

Raziskave kažejo, da so dobri medsebojni odnosi temelj zadovoljstva zaposlenih. Da bi kolektivi ostali, torej da bi bili zaposleni povezani, je odgovornost vodij. Pogosto vodje pri delu od doma še manj opravljajo svojo vlogo kot sicer. Pozabijo na komuniciranje. To mora potekati tako s skupino kot tudi s posameznim zaposlenim, in sicer po različnih kanalih, pri čemer pa namen ne sme biti nadzor, ampak predvsem vzpostavljanje povezave z zagotavljanjem psihosocialne opore, vključno z dajanjem spodbude. Seveda je komunikacija med oddaljenimi subjekti še zahtevnejša in zahteva večjo mero asertivnosti. Komuniciranje bo zaposlene povezalo v enovito celoto, ki svojo energijo usmerja k skupnim ciljem.

Predvsem pa je pomembno, da so vodje tu in zdaj za svoje zaposlene, in to v različnih vlogah (kot svetovalci, mentorji, trenerji, motivatorji, zaupniki…). Zato morajo biti to predvsem ljudje, ki so čustveno, duhovno in socialno visoko inteligentni ter so tako kos novemu zahtevnemu okolju, ki zahteva še več kakovostnega vodenja. Potem bodo kolektivi ostali. V nasprotnem primeru bodo razpadli na ločene posameznike.

Ob tem ne smemo zanemariti, da mora vodja vzpostaviti zaupanje in transparentnost delovanja, ki ga lahko dobi, če so v podjetju jasno razmejili odgovornosti in pričakovanja ter povezali posamezne zaposlene v dobro organiziran tim, ki skupaj usmerja napore v cilje organizacije. Transparentno mora informirati o doseženih rezultatih zaposlenih. Ti pa so lahko doseženi, če je vsebina dela prilagojena okolju, v katerem se to izvaja. Vodenje zaposlenih, ki delajo od doma, je kompleksno in zahtevno. Predstavlja izziv, ki se ga morajo vodje lotiti z vso resnostjo, odgovornostjo in predanostjo.

Vsak menedžer organizira delo tako, da na eni strani optimira stroške in na drugi učinkovito povečuje prihodke. Če bo delo na domu racionalno in bo zagotavljalo tudi invencije in inovacije, ki se bodo odražale v novi dodani vrednosti, potem bo ostalo.

Toda verjetno bo prihodnost tudi na tem področju hibridna. Nobena stvar ni zgolj slaba niti zgolj dobra. Pomembnejše je, da pri uvedbi neke nove oblike dela ali česar koli drugega v poslovno življenje nismo enostranski. Na delo od doma moramo pogledati s čim več vidikov. Če ga bomo presojali celovito, nam bo mar tudi za večjo kakovost delovnega življenja zaposlenih in njihovo blaginjo, ker ta zagotavlja boljšo individualno in posledično organizacijsko uspešnost.

Delo od doma zahteva rezultate. Zaposleni, ki so osebno odgovorni, pri delu od doma skušajo narediti več in boljše. Če želimo zagotoviti takšne rezultate, potrebujemo veliko samomotivacije in samodiscipline, poleg tega moramo znati odlično upravljati čas ob sočasni skrbi za lastno varnost in zdravje, denimo tako, da v delovni proces vključimo tudi aktivne odmore. Če tega nimamo, potem delamo in delamo, saj nosimo v sebi občutek, da nismo naredili dovolj ali dovolj dobro. Meja med delom in nedelom izginja, izginja tudi prosti čas, ki bi ga posvetili hobijem, ki nas notranje izpolnjujejo. S tem pa se izgublja smisel ne samo dela, ampak tudi življenja, kar pa daje prostor težavam na področju duševnega zdravja.

Prva prednost za zaposlenega je prihranek časa, ki je potreben za prevoz na delo in z njega. S tem, ko vožnja odpade, smo tudi manj izpostavljeni tveganjem za našo varnost in zdravje. Manj časa potrebujemo za urejanje pred odhodom na delo, delovni čas je bolj fleksibilen, prav tako okolje, ki ga, če nam možnosti dopuščajo, prilagodimo svojim potrebam. Pri delu od doma smo bolj avtonomni, priložnost imamo za učenje novih stvari.

Hitro pa se lahko zaplete, če doma nimamo primernega delovnega kotička in si ga moramo šele urediti, kar seveda terja denar in čas. Za delo od doma je potrebno bistveno več samodiscipline in samomotivacije, dosledno upravljanje časa, redno spremljanje delovnih učinkov. Veliko je tudi motečih dejavnikov, od prisotnosti družinskih članov do domačih živali, pa poštar, ki zazvoni, in ne nazadnje tudi naše lastne razvade. Manjka nam stik s sodelavci, mnogi zaradi tega občutijo osamljenost, neizpolnjenost. Odrezanost od delovnega okolja lahko poslabša možnost za karierni razvoj.

Delodajalec ima ob delu zaposlenih od doma nižje potne stroške, zaposli lahko strokovnjake, ki so zelo oddaljeni od sedeža podjetja, manj je absentizma, večji sta produktivnost in ustvarjalnost, mnogi so bolj zadovoljni z delom. Hkrati pa ima delodajalec manj nadzora nad delavcem, manjša je kontrola nad procesom, obsegom in kakovostjo dela, izplačati mora nadomestilo za uporabo lastnih sredstev za delo. Slabši so organizacijska kultura, vzdušje, energija, manj je tudi komunikacije.