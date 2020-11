Odprtje neke nove restavracije z burgerji ponavadi ni novica, ki bi dosegla naslovnice svetovnih medijev. A telavivski restavraciji The Chicken je uspelo, da se o njej poroča po vsem svetu. Njena posebnost je v tem, da za meso, ki ga streže, ni bila v zakol odpeljana nobena žival. Gostom namreč namreč ponujajo burgerje z umetno vzgojenim mesom, za katerega so potrebovali zgolj nekaj matičnih celic žive živali.

Obiskovalcem prve tovrstne restavracije na svetu za obed iz takšnega mesa ni potrebno plačati, so pa naprošeni za povratno informacijo. Restavracija, ki se oglašuje kot »trajnostna, ekološka in do živali prijazna«, je za zdaj odprta zgolj v Tel Avivu, podjetje, ki jo je odprlo, SuperMeat, pa v prihodnosti načrtuje odprtje več restavracij. Kot poudarjajo, je njihov cilj popeljati tovrstno »visokokakovostno meso, vzgojeno direktno iz živalskih celic« na globalni trg. The Chicken za zdaj ponuja dva menija, ki vključujeta umetno vzgojeno meso. »Degustatorji in kuharji, ki so eksperimentirali z izdelkom, so dejali, da se ne razlikuje od običajnega piščanca,« pravi Ido Savir, izvršni direktor in soustanovitelj podjetja SuperMeat. »Proizvodnja temelji na matičnih celicah s sposobnostjo obnavljanja, kar živo žival odpravlja iz enačbe,« pojasnjuje Savir. V postopku žival potrebujejo zgolj čisto na začetku, ko ji v lokalni anesteziji odvzamejo in izolirajo nekaj matičnih celic, ki imajo sposobnost samoobnavljanja. Celice nato v ustreznih pogojih v bioreaktorju oskrbujejo s kisikom in hranili, da se razrasejo v tkivo. Postopek je na ogled v novoodprti restavraciji The Chicken, kjer lahko obiskovalci skozi steklo opazujejo, kako nastaja meso.