Kmalu zatem ko je ustavno sodišče razveljavilo obsodilno sodbo zoper predsednika SDS Janeza Janše za poskus korupcije v zadevi Patria (primer je nato zastaral), so v SDS vložili tožbo zoper državo, ker bi jim naj pravosodje z dolgotrajnim sodnim postopkom v tem primeru preprečilo zmagi na volitvah leta 2011 in 2014. V stranki so prepričani, da so tožilci in sodniki, ki so se ukvarjali z zadevo Patria, ravnali protipravno. Sodišče prve stopnje je leta 2018 obravnavo zadeve zaključilo po dveh obravnavah, kot edina priča pa je nastopil Janez Janša, ki je takrat izjavil, da je SDS zaradi primera Patria utrpela veliko škodo. Po njegovim navedbah, naj bi imelo sojenje neposreden vpliv na volitve, ker da naj bi se dogodki, povezani s procesom Patria, usklajeno odvijali ravno v obdobju, ko je potekala predvolilna kampanja in volitve.

V SDS so odškodnino v višini 886.257 evrov utemeljili na osnovi grobega preračuna, koliko več glasov bi na volitvah osvojili (na osnovi tega se stranke financirajo iz proračuna), pa jih zaradi Patrie niso. Sodišče na prvi stopnji je tožbo zavrnilo, ker je presodilo, da SDS ni uspela izkazati osrednjega elementa odškodninske odgovornosti države, višje sodišče v Mariboru pa se je strinjalo, da stranka ne more biti upravičena do odškodnine za izgubljene volitve 2014.

SDS se je nato pritožilo na vrhovno sodišče, kjer so zahtevali revizijo sodbe višjega sodišča in jo pred dnevi tudi doseglo. Vrhovno sodišče je sodbo višjega sodišča razveljavilo in mu jo vrnilo v ponovno odločanje. Kot navaja medij v solastništvu eminentnih članov stranke SDS Nova24TV, v stranki upajo, da bodo sodniki tokrat prisluhnili tudi njihovim argumentov.