Pogum potnikov je navdihnil ameriškega režiserja in igralca Clinta Eastwooda, ki je po dogodkih leta 2018 posnel film Vlak 15.17 v Pariz. Sprva je bil celo na seznamu morebitnih prič na sojenju, a mu ne bo treba pričati. Maročan, sedaj 31-letni Ayoub El Khazzani, ki so ga potniki onemogočili, še preden je hotel na vlaku močno oborožen izvesti napad, je v ponedeljek na sodišču priznal, da je načrtoval napad.

Na vlaku je bilo okoli 150 potnikov, ko je napadalec prišel iz toalete s kalašnikovko na hrbtu in torbo s skoraj 300 kosi streliva. Eden od potnikov, francosko-ameriški profesor Mark Moogalian mu je takoj vzel puško. Khazzani ga je ranil s pištolo, ki jo je imel ob pasu in mu uspel odvzeti puško, a sta ga kmalu razorožila dva ameriška vojaka Spencer Stone in Alek Skarlatos, ki sta prišla na pomoč iz drugega vagona. Njima je pomagal njun prijatelj Anthony Sadler, s katerim so potovali po Evropi. Stonea je napadalec z nožem porezal po vratu in obrazu ter mu skoraj odrezal palec.

Odvetnik treh Američanov Thibault de Montbrial je na sojenju poudaril, da je imel napadalec s seboj 270 kosov streliva, s katerimi bi lahko ubil 300 ljudi. Menil je tudi, da so njegovi klienti preprečili množičen napad. Khazzani, ki se je džihadistični Islamski državi v Siriji pridružil maja 2015, je obtožen poskusa terorističnih umorov. Sodijo mu še s tremi, ki so obtoženi, da so mu pomagali in ga podpirali pri zločinu. To so Bilal Chatra, Redouane Sebbar in Mohamed Bakkali.